Iran regrutira djecu za "obranu domovine": Jedanaestogodišnjak poginuo "na dužnosti"

Iran regrutira djecu od 12 godina u okviru nove nacionalne kampanje "za obranu domovine" tijekom sukoba sa SAD-om i Izraelom.

Djeca će sudjelovati u nadzoru, patrolama i provjerama na kontrolnim točkama, prema planovima koje je prošlog tjedna objavila Iranska revolucionarna garda, piše The Telegraph.

Punktovi za prijavu postavljeni su u džamijama i na glavnim gradskim trgovima u Teheranu, a slične kampanje očekuju se i u drugim gradovima.

Samo nekoliko dana nakon pokretanja kampanje poginuo je 11-godišnji dječak u napadu dronom na vojnu kontrolnu točku u Teheranu. Alireza Jafari, koji bi inače pohađao peti razred osnovne škole, nalazio se na kontrolnoj točki na autocesti Artesh. Pomagao je ocu u, kako je navedeno, "obrani Irana".

Organizacija učitelja Basidž potvrdila je da je Alireza poginuo "na dužnosti", obavljajući sigurnosne zadatke u ratu u kojem je dosad poginulo gotovo 1600 civila.

Njegova smrt potaknula je zabrinutost zbog načina na koji Iranska revolucionarna garda regrutira osobe za sigurnosne operacije, kao i zbog nedostatka ljudstva.

Majka dječaka izjavila je za list Hamshahri, povezan s državom, da je do angažmana njihovog sina došlo zbog "nedostatka osoblja", zbog čega ga je otac poveo sa sobom na posao.

Kampanju pod nazivom "Branitelji domovine Iran" predstavio je Rahim Nadali, zamjenik za kulturu i umjetnost u sklopu postrojbe Mohammad Rasoulollah u Teheranu.

Nadali je za iranske medije rekao da je kampanja odgovor na interes javnosti za sudjelovanje u obrani zemlje od američko-izraelske agresije te da omogućuje osobama da doprinesu prema svojim sposobnostima.

"Pokrenuli smo program koji nazivamo 'Za Iran', odnosno sustav prijave za branitelje domovine. Minimalna dob je 12 godina", rekao je Nadali.

Kampanja uključuje više vrsta angažmana.

Operativne i sigurnosne zadaće obuhvaćaju sudjelovanje u obavještajnim patrolama, provjerama na kontrolnim točkama i operativnim patrolama. Potporne i logističke aktivnosti uključuju prijevoz, financijsku pomoć i osiguravanje opreme.

Zadaće opskrbe i usluga obuhvaćaju pripremu hrane, distribuciju potrepština i popravak domova oštećenih u napadima. Medicinske uloge uključuju angažman liječnika i medicinskih sestara u liječenju ranjenih.

Kampanja je u suprotnosti s međunarodnim humanitarnim pravom, koje djeci daje poseban zaštićeni status civila i zabranjuje njihovo sudjelovanje u oružanim sukobima.

Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda jasno definira regrutiranje ili korištenje djece mlađe od 15 godina u oružanim snagama kao ratni zločin.

Prema podacima organizacije Human Rights Activists News Agency, sa sjedištem u SAD-u, od početka sukoba 28. veljače poginulo je najmanje 1.568 civila, među kojima je 236 djece.

Norveška organizacija za ljudska prava Hengaw ocijenila je plan regrutacije djece kao "sustavni zločin protiv djece" te pozvala međunarodne institucije, uključujući Ujedinjene narode i Unicef, na jači pravni i diplomatski pritisak kako bi se spriječilo uključivanje maloljetnika u vojne aktivnosti.

Iran ima dugu povijest regrutiranja djece za sigurnosne, pa i borbene uloge. Tijekom rata s Irakom 1980-ih koristio je djecu kao vojnike.Priče o djeci koja su se žrtvovala kako bi uništila iračke tenkove bile su dio obrazovnog sustava.

Organizacija Human Rights Watch izvijestila je 2016. da Iran regrutira i afganistansku djecu za borbe u Siriji.