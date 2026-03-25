Postavljaju zamke i jačaju obranu na ključnom otoku, stručnjaci: "Iranci su pametni i nemilosrdni, broj žrtava će biti velik"

Više izvora povezanih s izvješćima američkih obavještajnih službi tvrdi da je Iran posljednjih tjedana postavljao zamke i premještao dodatno vojno osoblje i sustave protuzračne obrane na otok Harg kako bi se pripremio za moguću američku operaciju preuzimanja kontrole nad otokom.

Trumpova administracija razmatra slanje trupa na mali otok u Perzijskom zaljevu s kojeg se izvozi oko 90 posto iranske sirove nafte kako bi prisilila Iran da ponovno otvore Hormuški tjesnac.

No američki dužnosnici i vojni stručnjaci kažu da bi takva kopnena operacija predstavljala značajne rizike, uključujući velik broj američkih žrtava. Otok ima slojevitu obranu, a Iranci su posljednjih tjedana tamo premjestili dodatne ručne raketne sustave zemlja-zrak poznate kao MANPAD-ovi, rekli su izvori za CNN.

Iran je također postavljao zamke, uključujući protupješačke i protuoklopne mine, a to se odnosi i na obalu, gdje bi američke trupe mogle izvesti amfibijsko iskrcavanje ako predsjednik Donald Trump pokrene kopnenu operaciju.

Američka vojska već je 13. ožujka napala Harg, a Središnje zapovjedništvo izjavilo je da je pogođeno 90 ciljeva, uključujući "skladišta pomorskih mina, bunkere za skladištenje projektila i brojne druge vojne lokacije". Trump je najavio napad i istaknuo da su njegove snage izbjegavale napade na naftnu infrastrukturu na otoku.

Izraelski izvor rekao je da postoji zabrinutost da bi preuzimanje kontrole nad Hargom dovelo do napada iranskih dronova i raketa, što bi moglo dovesti do smrti američkih vojnika.

"Bio bih jako zabrinut zbog ovoga", rekao je umirovljeni admiral James Stavridis, bivši vrhovni zapovjednik savezničkih snaga NATO-a koji je sada vojni analitičar CNN-a. "Iranci su pametni i nemilosrdni. Učinit će sve što mogu kako bi nanijeli maksimalne žrtve američkim snagama, i brodovima na moru, a posebno kada se kopnene trupe nađu bilo gdje na njihovom suverenom teritoriju."

Dvije ekspedicijske jedinice marinaca, specijalizirane za brzo reagiranje, amfibijska iskrcavanja, prepade i jurišne misije s amfibijskih brodova mornarice, nedavno su raspoređene na Bliski istok. Te jedinice uključuju nekoliko tisuća marinaca, zajedno s amfibijskim ratnim brodovima, zrakoplovnim sredstvima i desantnim plovilima. Najvjerojatnije će biti uključene u operaciju zauzimanja Harga, rekli su izvori. Očekuje se da će se u regiju u nadolazećim danima rasporediti i otprilike 1000 američkih vojnika iz 82. zračnodesantne divizije američke vojske.

Druga osoba upoznata s američkim vojnim planiranjem rekla je da Središnje zapovjedništvo ima gotovo stalan i uporan nadzor otoka iz zraka, tako da je vojska mogla vidjeti i fizičke i okolišne promjene u područjima koja su izgledala kao da su bila postavljena sa zamkama.

Udari američke vojske na otok oštetile su dio njegove zračne i pomorske obrane, koja uključuje projektile zemlja-zrak HAWK i protuzračne topove Oerlikon. No američke snage i dalje bi bile ranjive na iranske balističke rakete i napade dronova s ​​obzirom na blizinu otoka iranskoj obali, a Trumpovi dužnosnici još se uvijek bore s time isplati li se riskantna kopnena misija.

Saveznici u Zaljevu također privatno pozivaju Trumpovu administraciju da ne produljuje rat slanjem vojnih snaga na teren radi okupacije otoka Harg ili uklanjanja iranskog visoko obogaćenog urana iz nuklearnog postrojenja koje su prethodno bombardirali američki zrakoplovi, rekao je visoki dužnosnik Zaljeva.

Umjesto toga, zemlje Perzijskog zaljeva vrše pritisak na američke dužnosnike o potrebi demontiranja iranskog programa balističkih raketa prije završetka sukoba, s čime se američki dužnosnici slažu.

Stavridis je rekao da je jedan od mogućih načina pritiska na Irance razmatranje blokade Harga na moru, čime bi se onemogućio izvoz nafte. "To bi se moglo učiniti bez stvarnog iskrcavanja trupa", rekao je.