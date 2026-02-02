Otkriveno tko su agenti koji su ubili Alexa Prettija

Vladini dokumenti po prvi su put otkrili identitete dvojice saveznih službenika koji su prošlog vikenda u Minneapolisu pucali u Alexa Prettija.

Riječ je o Jesusu Ochoi, agentu granične ophodnje, i Raymundu Gutierrezu, službeniku Carinske i granične zaštite (CBP), objavila je istraživačka redakcija ProPublice, a prenosi The Guardian.

Prema dostupnim zapisima, Ochoa (43) i Gutierrez (35) bili su agenti koji su tijekom sukoba koristili službeno vatreno oružje, nakon čega je Pretti preminuo.

Ubojstvo je potaknulo val masovnih prosvjeda u Minneapolisu i ponovno otvorilo pitanje kaznene odgovornosti saveznih imigracijskih službi.

Neposredno nakon incidenta, administracija Donalda Trumpa u više je navrata iznosila netočne tvrdnje o okolnostima pucnjave, što je dodatno pojačalo nepovjerenje javnosti.

U trenutku pucnjave oba su agenta sudjelovala u Operaciji Metro Surge, opsežnoj akciji provedbe imigracijskih zakona koja je započela u prosincu. U sklopu te operacije, gradom su patrolirali brojni naoružani i maskirani agenti raspoređeni u okviru široke gradske akcije.

CBP, agencija u kojoj su Ochoa i Gutierrez zaposleni, odbila je javno potvrditi njihov identitet i objavila je tek ograničene informacije o samom događaju. Takav pristup izazvao je snažne kritike i dodatni pritisak javnosti, osobito zato što se pucnjava dogodila samo nekoliko dana nakon drugog smrtonosnog incidenta u Minneapolisu, u kojem je imigracijski agent ubio prosvjednicu Renee Good, 37-godišnju majku troje djece.

Smrt Alexa Prettija i tajnovitost oko identiteta agenata uklapaju se u širi nacionalni kontekst sve žešćih rasprava o restriktivnim imigracijskim politikama Donalda Trumpa.

Provedbene akcije diljem Sjedinjenih Država posljednjih su mjeseci uključivale nasilne sukobe u kojima su stradavali i imigranti i američki državljani, a dodatne kontroverze izaziva činjenica da agentima često biva dopušteno prikrivanje identiteta nošenjem maski.

Zastupnici i demokrata i republikanaca zatražili su potpunu i transparentnu istragu ubojstva Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara koji je radio na odjelu intenzivne njege u bolnici Ministarstva za branitelje.

CBP je ranije ovog tjedna odabranim članovima Kongresa poslao obavijest u kojoj potvrđuje da su dvojica agenata ispalila hice iz pištolja Glock tijekom sukoba koji je završio Prettijevom smrću, ali bez navođenja njihovih imena.

Ministarstvo domovinske sigurnosti, pod čijom je nadležnošću CBP, objavilo je da su agenti nakon pucnjave privremeno udaljeni s dužnosti. Nakon višednevnih prosvjeda i intenzivnog političkog pritiska, ministarstvo pravosuđa u petak je priopćilo da je njegov odjel za građanska prava otvorio službenu istragu.

Prema dostupnim podacima, Jesus Ochoa pridružio se CBP-u 2018. godine kao agent granične ophodnje, dok Raymundo Gutierrez u agenciji radi od 2014. Gutierrez je zaposlen u CBP-ovu uredu za terenske operacije i pripadnik je posebnog interventnog tima zaduženog za visokorizične zadatke, usporedive s onima koje obavljaju policijske specijalne jedinice.

Obojica dolaze iz južnog Teksasa.