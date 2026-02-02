Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
vladini dokumenti

Otkriveno tko su agenti koji su ubili Alexa Prettija

Piše M. T., 02. veljače 2026. @ 08:39 komentari
Snimka pucnjave u kojoj je ubijen Alex Pretti
Snimka pucnjave u kojoj je ubijen Alex Pretti Foto: Screenshot
Vladini dokumenti otkrili su identitete dvojice saveznih imigracijskih agenata koji su u Minneapolisu upucali Alexa Prettija.
Najčitanije
  1. Svečanost dodjele medalja na EP-u
    "Što reći?"

    FOTO Hrvatski rukometaši oglasili se nakon otkazivanja dočeka: Poruke su jasne
  2. Slavlje tijekom dodjele nagrada
    Čestitao na medalji

    Tomašević se oglasio nakon otkazanog dočeka: "Žao mi je, dogovor je bio..."
  3. Ilustracija
    TISUĆE VOJNIKA

    Satelitske snimke razotkrile planove Rusije! Uređuju napuštenu vojnu bazu uz granicu. Vojni stručnjak objasnio za što će im služiti
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Liam Ramos, petogodišnjak kojeg je pritvorila ICE, vraća se kući s ocem
IMIGRACIJA U MINNEAPOLISU
Dječak čija je priča šokirala svijet pušten iz pritvora: "Liam je kod kuće. Sa svojom kapom i ruksakom"
Reakcija Nikole Grmoje na otkazivanje dočeka rukometaša
"VRIJEME ZA PODIZANJE GLASA"
"Kako je Senf ukrao doček": Grmoja oštro reagirao na otkazivanje dočeka rukometaša
Identificirani agenti koji su ubili Alexa Prettija
vladini dokumenti
Otkriveno tko su agenti koji su ubili Alexa Prettija
Bivši britanski ministar napustio Laburističku stranku zbog novih veza s Epsteinom
BURNA ČESTITKA
Bivši ministar nazivao osuđenog pedofila "najboljim kompićem". Povukao se nakon novih optužbi: "Ne želim uzrokovati sramotu..."
U Japanu poginulu snowboarderica nakon što joj se ruksak zaglavio na žičari
nisu je uspjeli spasiti
Tragedija na skijalištu: 22-godišnjakinji ruksak zapeo na žičari, ostala je visjeti i umrla
Anušić napao Tomaševića: "Ta stramota neće potamniti medalje naših rukometaša, ali se neće moći zaboraviti"
Nižu se reakcije
Anušić napao Tomaševića: "Ta stramota neće potamniti medalje naših rukometaša, ali se neće moći zaboraviti"
Tomašević se oglasio nakon odluke o dočeku rukometaša
Čestitao na medalji
Tomašević se oglasio nakon otkazanog dočeka: "Žao mi je, dogovor je bio..."
Rusija obnavlja napuštenu vojnu bazu na granici s Finskom
TISUĆE VOJNIKA
Satelitske snimke razotkrile planove Rusije! Uređuju napuštenu vojnu bazu uz granicu. Vojni stručnjak objasnio za što će im služiti
Zimska oluja prijeti SAD-u i Japanu
Ekstremni uvjeti
Nova zimska oluja nad dvama kontinentima: Građanima se savjetuje da ne izlaze, pale rekordne količine snijega
Kamion s opremom za pozornicu za doček rukometaša
Ništa od dočeka rukometaša
FOTO Pogledajte scene sa zagrebačkog Trga: Kamioni pospremili opremu i otišli
Nova pravila HZZO-a: Trudnice imaju pravo na senzore za mjerenje šećera
Važno pravo
Velika promjena u zdravstvu, jednoj će skupini posebno pomoći: "Možemo brzo reagirati, smanjili smo komplikacije"
Hoće li Hrvatska uvesti zabranu koju mnogi priželjkuju? "Potrebni su mozak, kičma i srce - hrvatski političari to nemaju"
Pitanje za raspravu
Hoće li Hrvatska uvesti zabranu koju mnogi priželjkuju? "Potrebni su mozak, kičma i srce - hrvatski političari to nemaju"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Kamion s opremom za pozornicu za doček rukometaša
Ništa od dočeka rukometaša
FOTO Pogledajte scene sa zagrebačkog Trga: Kamioni pospremili opremu i otišli
Tomašević se oglasio nakon odluke o dočeku rukometaša
Čestitao na medalji
Tomašević se oglasio nakon otkazanog dočeka: "Žao mi je, dogovor je bio..."
Rusija obnavlja napuštenu vojnu bazu na granici s Finskom
TISUĆE VOJNIKA
Satelitske snimke razotkrile planove Rusije! Uređuju napuštenu vojnu bazu uz granicu. Vojni stručnjak objasnio za što će im služiti
show
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce
oglasio se
Evo što je Thompson poručio našim rukometašima nakon osvajanja bronce!
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Zlatko Dalić uručio nagradu Cesarica Marku Perkoviću Thompsonu
rijetki javni istup glazbenika
Zagrljaj koji je obilježio večer: Ovako je izbornik Dalić uručio Thompsonu prestižnu glazbenu nagradu
zdravlje
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Piše liječnica
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Prirodno sredstvo za čišćenje drvenog namještaja koje produžuje vijek trajanja drva
Bez agresivnih kemikalija!
Prirodno sredstvo za čišćenje drvenog namještaja koje produžuje vijek trajanja drva
zabava
Jela je popularno povrće svakog dana i pokazala šokantan utjecaj koji je imalo na njezino tijelo
Ogromna razlika
Jela je popularno povrće svakog dana i pokazala šokantan utjecaj koji je imalo na njezino tijelo
Ovaj kviz pokazuje tko je svestrani znalac, a tko samo blefira
Provjerite koliko toga znate
Ovaj kviz pokazuje tko je svestrani znalac, a tko samo blefira
Samo 0.1 posto ljudi može otkriti koliko je trokuta! Jeste li vi jedan od njih?
Pokažite što znate!
Samo 0.1 posto ljudi može otkriti koliko je trokuta! Jeste li vi jedan od njih?
tech
Panika zbog novog AI alata: Veliki pad cijene dionica poznatih kompanija
Disrupcija tržišta?
Panika zbog novog AI alata: Veliki pad cijene dionica poznatih kompanija
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Svaka aktivnost je bitna
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Otkriven način kako izvući rijetke zemne elemente iz ove vrste industrijskog otpada
Podizanje proizvodnje resursa
Revolucionarna nova tehnologija pretvara tone ugljenog otpada u tražene elemente za moderne uređaje
sport
FOTO Oglasili se hrvatski rukometaši nakon otkazivanja dočeka: Poruke su jasne
"Što reći?"
FOTO Hrvatski rukometaši oglasili se nakon otkazivanja dočeka: Poruke su jasne
Hrvatski rukometni savez potvrdio: "Svećanog dočeka neće biti, ali za sve zainteresirane..."
Službeno
Hrvatski rukometni savez potvrdio: "Svečanog dočeka neće biti, ali..."
Žestoke kritike na račun Mandića iz Danske: "Potpuno besmisleno, publika ima pravo..."
Nije im se dopalo
Žestoke kritike na račun Mandića iz Danske: "Potpuno besmisleno, publika ima pravo..."
tv
ANKETA: Glavno pitanje i dalje nije razriješeno - Tko je Kaderin otac?
TAJNE PROŠLOSTI
ANKETA: Glavno pitanje i dalje nije razriješeno - Tko je Kaderin otac?
Izdaja koja se više ne može sakriti: Prošlost se vraća i prijeti svima u novim epizodama serije "Tajne prošlosti“
TAJNE PROŠLOSTI
Izdaja koja se više ne može sakriti: Prošlost se vraća i prijeti svima u novim epizodama serije "Tajne prošlosti“
Daleki grad: Čini se da je njihova ljubav ipak jača od svega
DALEKI GRAD
Čini se da je njihova ljubav ipak jača od svega
putovanja
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Tajna dugovječnosti?
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Najdulja ravna dionica željezničke pruge: Gotovo 500 kilometara bez ijednog zavoja
Indian Pacific
Najdulja ravna dionica željezničke pruge: Gotovo 500 kilometara bez ijednog zavoja
Najbolja mjesta za posjetiti u 2026.
Prema Tripadvisoru
Ako pitate svjetske putnike, ovih 10 mjesta treba posjetiti u 2026. godini
novac
Zlato nikad skuplje, nakit sve lakši: Kako talijanski zlatari prilagođavaju dizajn
Važno da je zlato
Zlato nikad skuplje, nakit sve lakši: Kako talijanski zlatari prilagođavaju dizajn
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
Za probleme krive Hrvatske šume?
Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura
Zašto Bad Bunny neće dobiti ni centa za nastup u poluvremenu Super Bowla
Najslušaniji na Spotifyju
Zašto Bad Bunny neće dobiti ni centa za nastup u poluvremenu Super Bowla
lifestyle
Što znači kada se mačka protegne pred vama
Ne radi to bezveze
Jeste li primijetili da to radi? Evo što znači kada se mačka protegne pred svojim vlasnikom
Glamurozno izdanje Meri Goldašić za dodjelu nagrada Cesarica
ČISTI GLAMUR
Wow! Spektakularna haljina u kojoj Meri Goldašić izgleda kao milijun dolara
Ulična moda Zagreb mama u minici i bundici
Lijepo se sredila
Mama iz centra Zagreba: Minica i kratka bunda za izdanje koje bi osvojilo i pariške ulice
sve
FOTO Oglasili se hrvatski rukometaši nakon otkazivanja dočeka: Poruke su jasne
"Što reći?"
FOTO Hrvatski rukometaši oglasili se nakon otkazivanja dočeka: Poruke su jasne
Hrvatski rukometni savez potvrdio: "Svećanog dočeka neće biti, ali za sve zainteresirane..."
Službeno
Hrvatski rukometni savez potvrdio: "Svečanog dočeka neće biti, ali..."
Žestoke kritike na račun Mandića iz Danske: "Potpuno besmisleno, publika ima pravo..."
Nije im se dopalo
Žestoke kritike na račun Mandića iz Danske: "Potpuno besmisleno, publika ima pravo..."
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene