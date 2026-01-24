Ovo je muškarac kojeg su ubili agenti ICE-a: Bio je medicinski tehničar, kolege u šoku - "Bio je stvarno dobar čovjek"

Muškarac iz Minnesote kojeg su u subotu ubili savezni agenti identificiran je kao 37-godišnji Alex Pretti, medicinski tehničar zaposlen na odjelu intenzivne njege u zdravstvenom sustavu Minneapolis VA, koji pruža zdravstvenu skrb američkim veteranima.

Riječ je o drugoj smrtonosnoj pucnjavi ovog mjeseca u Minneapolisu, uz još jedan incident s vatrenim oružjem bez smrtnih posljedica, u trenutku dok se u Minnesoti provodi opsežna operacija saveznih agenata.

Pretti je studirao sestrinstvo na Sveučilištu u Minnesoti, gdje je, prema njegovu LinkedIn profilu, od 2012. godine bio uključen i u znanstveni rad kao mlađi istraživač.

"Želio je pomagati ljudima", rekao je Dimitri Drekonja, šef odjela za zarazne bolesti u bolnici za veterane i profesor medicine na Sveučilištu u Minnesoti, koji je s Prettijem surađivao i u kliničkom radu i na istraživačkom projektu.

"Bio je iznimno drag i uslužan, iskreno je brinuo o svojim pacijentima. Potpuno sam zapanjen", rekao je.

Drekonja je Prettija opisao kao izvanrednog zdravstvenog djelatnika, marljivog radnika, šaljivog i vedrog i "zaraznog" duha.

"Bio je stvarno dobar čovjek. Uvijek sam volio raditi s njim", rekao je za Guardian.

Sličnu sliku o njemu dao je i njegov otac Michael Pretti, koji je Associated Pressu rekao da je njegov sin duboko mario za ljude te da je bio snažno uznemiren onime što se događalo u Minneapolisu i diljem Sjedinjenih Država u vezi s djelovanjem ICE-a.

"Osjećao je da je prosvjed način da izrazi tu brigu za druge", rekao je.

Otac je potvrdio da je Alex Pretti sudjelovao u prosvjedima nakon što su ranije ovog mjeseca službenici američke imigracijske i carinske službe ubili Renee Good.

Videozapisi koji su se u subotu proširili društvenim mrežama prikazuju Prettija kako usmjerava promet i snima savezne agente, držeći mobitel u desnoj ruci, dok mu je lijeva ruka prazna. Na drugoj snimci vidi se kako ga više policajaca obara na tlo, nakon čega se čini da je nekoliko puta pogođen hicima iz vatrenog oružja. Najmanje dva policajca na snimci imaju izvučeno oružje.

Drugi videozapisi prikazuju trenutak u kojem Pretti, prema svemu sudeći, pokušava zaštititi promatrača kojeg je savezni policajac gurnuo na tlo. Taj ga je policajac potom više puta poprskao kemijskim sredstvom, nakon čega su ga on i drugi agenti oborili na kolnik. Dok je najmanje pet agenata okruživalo Prettija na tlu, jedan od njih ispalio je hitac iz neposredne blizine, a potom je uslijedilo još nekoliko hitaca, nakon čega se njegovo tijelo ukočilo.

"“Koliko ja mogu vidjeti, pokušavao je nekoga odvući na sigurno, što je potpuno u skladu s njegovim karakterom", rekao je Drekonja.

Na konferenciji za novinare održanoj u subotu, načelnik policije Minneapolisa Brian O’Hara izjavio je da je jedina poznata prethodna interakcija Prettija s policijom bila vezana uz prometne prekršaje. Dodao je i da je Pretti bio legalni vlasnik vatrenog oružja s važećom dozvolom za nošenje.

Prettijevi roditelji, koji žive u Wisconsinu, rekli su da su tijekom razgovora sa sinom prije otprilike dva tjedna izrazili zabrinutost zbog njegove sigurnosti na prosvjedima.

"Rekli smo mu da prosvjeduje, ali da se ne upušta u sukobe i da ne radi ništa glupo", rekao je njegov otac. "Rekao nam je da to zna", rekao je otac.

Tijekom studija medicine, Drekonja je zaposlio Prettija kao suradnika u istraživanju usmjerenom na prevenciju infekcija bakterijom Clostridium difficile.

"Bio je ključan za dovršetak tog istraživanja. Uvijek je pitao što još može učiniti i nastojao rasteretiti druge", rekao je. Pretti je licencu za medicinskog tehničara stekao 2021. godine, a vrijedila je do 2026. Također je sudjelovao u istraživačkom radu i 2016. godine.

Organizacija registriranih medicinskih sestara Minnesote, u subotu je objavila priopćenje u kojem izražava žaljenje zbog njegove smrti.

"Danas naša medicinska zajednica tuguje. Izgubili smo kolegu, registriranog medicinskog tehničara, zbog čina nasilja povezanog s provedbom imigracijskih zakona. Bez obzira na stavove o ovim pitanjima, gubitak njegovatelja i ljudskog bića duboko nas pogađa", poručili su.

U priopćenju se ističe da poruka nije politička, već izraz žalosti zbog prerano ugašenog života te poštovanja poziva koji medicinski djelatnici dijele.

Pretti je u slobodno vrijeme volio brdski biciklizam, a s Drekonjom je često razgovarao o zajedničkim vožnjama po stazama koje su obojica poznavali.

"Znao je pronaći humor u životu, i upravo je to ono što ovu priču čini još tragičnijom. Ovo je ogromna tragedija", rekao je Drekonja.