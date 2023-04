Elita Silicijske doline poludjela je za novim pokretom - pronatalizmom. Par koji ga vodi ne krije da želi imati puno djece koja će imati puno djece koja će za nekoliko generacija dominirati Zemljom. Njihov plan, koji kritičari nazivaju hipsterskom eugenikom, namijenjen je spašavanju svijeta od izumiranja širenjem njihovih superiornih gena.

Američki poduzetnici Simone i Malcolm Collins imaju tek nešto više od 30 godina, a iza sebe već velik broj sljedbenika. Postali su zaštitno lice pronatalizma, ideje koja navodno ima veliki broj pristalica, koje pak o njoj ne žele govoriti javno. Kad pročitate ovu priču, možda će vam biti jasno i zašto.

Collinsi imaju troje djece koja bez obzira na spol nose muška imena da bi izbjegli predrasude s kojima se suočavaju žene, a planiraju ih imati još najmanje petero. Svako od njihovo osmero djece također bi trebalo imati isti broj potomaka i tako bi za 11 generacija Zemljom hodalo više ljudi s njihovim genima nego što je danas ljudi na svijetu.

Ako vam je čudno koliko su transparentni u ideji da bi baš njihovo potomstvo trebalo dominirati svijetom, svi pronatalisti drže da je ključ za spas civilizacije u poticanju prokreacije iznimnih pojedinaca, a rijetki kriju kako su to upravo oni.

"Ohrabrujem ljude koji su odgovorni, pametni i savjesni da imaju djecu jer će tako budućnost učiniti boljom", rekla je Diana Fleischman, profesorica pronatalističke psihologije na Sveučilištu New Mexico za Telegraph. Najvećim dijelom ideju podržavaju bogati tehnološki poslovnjaci, među kojima je najpoznatiji Elon Musk, otac desetero djece s tri različite žene.

