VIDEO Dok je otmičar pucao na policiju, hrabri vozač krenuo u akciju – cijela Turska priča o heroju Ramazanu Y.

Stanovnici turskog Gaziantepa svjedočili su scenama kakve se viđaju samo u filmovima Michael Manna, no snimke iz unutrašnjosti taksija otkrile su da je ponajveći heroj ove drame bio sam vozač. Naoružani Semih Ç. (31) i njegova suučesnica Gülbahar Y. (36) uzeli su 58-godišnjeg taksista Ramazana Y. kao taoca te ga prisilili na po život opasan bijeg kroz nekoliko gradskih okruga.

Dok su građani s ulica snimali jurnjavu i pucnjavu, kamera u unutrašnjosti automobila zabilježila je najdramatičnije trenutke. Na snimci se vidi kako osumnjičeni Semih Ç. sa suvozačkog mjesta kroz prozor nasumično puca iz sačmarice prema policijskim timovima koji su ih pratili.

U trenutku koji je mogao završiti tragično taksist Ramazan Y. pokazao je nevjerojatnu pribranost. Iskoristivši djelić sekunde u kojem je napadač prvo pružio oružje kroz stražnji prozor, a vozač je kroz prednji prozor prvi put pokušao zgrabiti pušku, pa nakon što je napadač uspio iščupati pušku i vratiti je nazad u auto, vozač se smjesta bacio na njega. Uslijedilo je hrvanje za sačmaricu unutar skučenog prostora automobila, a goloruki taksist uspio je čvrsto zgrabiti oružje i preoteti ga iz ruku šokiranog napadača.

Policijska akcija i uhićenje

Taj trenutak bio je presudan. Čim je vozač neutralizirao prijetnju, policijski timovi, koji su cijelo vrijeme bili u neposrednoj blizini, munjevito su opkolili vozilo. Zahvaljujući taksistu koji je napadača ostavio bez oružja policajci su uspjeli sigurno izvući par iz automobila i privesti ih bez daljnje razmjene vatre.

Semih Ç. i Gülbahar Y. odmah su uhićeni, a policija je na mjestu događaja zaplijenila sačmaricu i preostalo streljivo. Iako se radilo o izuzetno opasnom fizičkom obračunu, hrabri vozač prošao je samo s lakšom ozljedom prsta koju je zadobio tijekom hrvanja za cijev oružja.

🇹🇷 In Turkey, a taxi driver heroically disarmed a heavily armed criminal who was holding him hostage



In the city of Gaziantep, a couple hijacked a 58-year-old taxi driver at gunpoint using a pump-action shotgun.



During the chase, the suspect fired at police officers from… pic.twitter.com/SI7GIZBaOx — Visegrád 24 (@visegrad24) May 11, 2026

Ramazan Y. glavna je tema turskih medija, a javnost ga slavi kao heroja koji je svojom brzom reakcijom vjerojatno spasio živote policajaca i slučajnih prolaznika koji su se našli u unakrsnoj vatri. Videosnimka njegove borbe s otmičarom postala je viralna te služi kao dokaz nevjerojatne hrabrosti običnog čovjeka u ekstremnim okolnostima.

Službena istraga o motivima ovog nasilnog čina i dalje je u tijeku, no jedno je sigurno – prisebnost 58-godišnjeg taksista spriječila je tragediju na ulicama Gaziantepa. Dok napadači čekaju suđenje u pritvoru, gradske vlasti razmatraju način na koji će službeno zahvaliti Ramazanu na njegovu herojskom činu.