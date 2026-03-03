VIDEO Trump najavio veliki napad: Amerika izdala posebno upozorenje

Nastavljaju se napadi Upozorenja su rano u utorak aktivirana u Izraelu, a rakete lansirane iz otkrivene su u nekoliko područja, priopćila je izraelska vojska. Izraelske zračne snage priopćile su da su u utorak rano presrele dvije bespilotne letjelice koje su prešle na izraelski teritorij iz smjera Libanona.

Eksplozija potresla Bejrut Glasna eksplozija potresla je Bejrut u utorak ujutro, pokazuje Reutersov video. Eksplozija se dogodila nakon što je izraelska vojska izjavila da napada zapovjedne centre Hezbollaha i skladišta oružja u glavnom gradu Libanona

Rubio: Morali smo krenuti u preventivne udare Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je SAD preventivno napao Iran jer je znao da Izrael planira napad, što bi izazvalo iransku odmazdu protiv američkih snaga. Odluka je podijelila Kongres.

IDF pozvao stanovnike Bejruta na hitnu evakuaciju Izraelske obrambene snage (IDF) izdale su hitno upozorenje stanovnicima južnih predgrađa Bejruta i desetaka sela u Libanonu. Navode da se ljudi trebaju držati podalje od zgrada povezanih s Hezbollahom te da je svatko tko se nalazi u njihovoj blizini u opasnosti. Radi vlastite sigurnosti morate odmah napustiti svoje domove, poručio je glasnogovornik IDF-a Avichay Adraee. U trenutku izdavanja upozorenja gusti crni dim uzdizao se nad Bejrutom u ranim jutarnjim satima, a Reuters je izvijestio da su se čule snažne eksplozije.

Iran uništio američku bazu u Bahreinu? Iranska novinska agencija Fars izvijestila je o napadu dronovima i projektilima Iranske revoucionarne garde u kojem je navodno uništena zapovjedna i stožerna zgrada američke baze u regiji Sheikh Isa u Bahreinu te je izazvao eksplozije spremnika goriva. Sjedinjene Države zasad nisu komentirale navodne napade. Ranije se iznad američke pomorske baze u Bahreinu mogao vidjeti dim. Prema navodima Teherana, u napadu je korišteno 20 bespilotnih letjelica i tri balistička projektila, prenosi BBC.

Netanyahu: Rat neće trajati godinama Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da bi rat SAD-a i Izraela protiv Irana mogao potrajati neko vrijeme, ali da neće trajati godinama. "Rekao sam da bi mogao biti brz i odlučan. Možda će potrajati neko vrijeme, ali neće trajati godinama. To nije beskonačni rat", rekao je Netanyahu u emisiji "Hannity" na Fox Newsu. Netanyahu je rekao da rat vidi kao priliku za trajni mir na Bliskom istoku, uključujući između Izraela i Saudijske Arabije. Kazao je da rat SAD-a i Izraela protiv Irana stvara uvjete da iranski narod sruši svoju vladu: "Naravno, na kraju je na narodu Irana da promijeni vladu, ali Amerika i Izrael zajedno stvaraju uvjete da to učine."

Čeka se odgovor na rast cijena energije Sukob je doveo do rasta cijena energije nakon što su iranski dužnosnici zaprijetili da će otvoriti vatru na svaki brod koji pokuša proći kroz Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu za svjetsku opskrbu naftom. Očekuje se da će američki ministar financija Scott Bessent i ministar energetike Chris Wright u utorak objaviti korake SAD-a za ublažavanje rasta cijena energije, prema riječima glavnog američkog diplomata Marca Rubija: "Predvidjeli smo da bi to mogao biti problem, a ministari će početi s predstavljanjem tih mjera, počevši od utorka, kako bi ublažili utjecaj koji bi to moglo imati."

Pogoršava se stanje u Gazi Gaza ubrzano ostaje bez svojih ograničenih zaliha goriva, a zalihe osnovnih prehrambenih namirnica mogle bi postati oskudne.

Aktivirana krizna skupina Upozorenje Ministarstva vanjskih poslova SAD-a uslijedilo je nakon što je posljednjih dana ažuriralo svoje preporuke za putovanja u nekoliko zemalja regije, savjetujući da se ondje ne putuje. Najnovije upozorenje odnosi se na Bahrein, Egipat, Iran, Irak, Izrael, Zapadnu obalu i Gazu, Jordan, Kuvajt, Libanon, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, Siriju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jemen. Ministarstvo je također aktiviralo međuresornu kriznu radnu skupinu kako bi upravljao situacijom i koordinirao odgovor SAD-a na sukob.

"Najteži udarci američke vojske tek slijede" Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da najteži udarci američke vojske tek dolaze i naglasio kako Trumpova administracija vjeruje da se ciljevi protiv Irana mogu postići bez kopnenih snaga. "Trenutno nismo spremni za kopnene snage, ali predsjednik očito ima te mogućnosti“, rekao je Rubio novinarima na Capitol Hillu. "On nikada neće ništa isključiti. Sljedeća faza bit će još gora za Iran nego što je sada“, rekao je Rubio

SAD izdao upozorenje Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a pozvalo je Amerikance da odmah napuste više od desetak zemalja na Bliskom istoku, uključujući Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, usred američko-izraelskih napada na Iran. Pomoćnica državnog tajnika za konzularne poslove Mora Namdar izjavila je da bi američki državljani trebali otići koristeći dostupni komercijalni prijevoz "zbog sigurnosnih rizika".

Oglasio se Trump Američki predsjednik Donald Trump, koji je najavio veliki napad, rekao je za NewsNation da će se uskoro doznati kakav će točno biti odgovor na udar na američko veleposlanstvo u Rijadu te na pogibiju američkog vojnog osoblja tijekom sukoba s Iranom, objavio je u ponedjeljak novinar te medijske kuće na platformi X, pozivajući se na intervju s njim. Veleposlanstvo je rano u utorak izdalo obavijest o ostanku na sigurnom mjestu za američke državljane u Rijadu, Džedi i Dhahranu te im preporučilo da do daljnjega izbjegavaju dolazak u veleposlanstvo zbog napada na objekt.

Napadnuto američko veleposlanstvo Rano u utorak ujutro čula se snažna eksplozija, a viđen je i plamen u američkom veleposlanstvu u Rijadu, rekla su tri izvora upoznata sa situacijom, pri čemu je jedna osoba navela da je požar bio manjeg opsega. Crni dim uzdizao se iznad diplomatske četvrti Rijada, u kojoj se nalaze strana diplomatska predstavništva.

Napad dronovima Američko veleposlanstvo u Rijadu napadnuto je dronovima nakon čega je izbio manji požar i nastala je šteta, no prema izvorima Reutersa nije bilo ozlijeđenih jer je zgrada bila prazna. Reuters zasad nije mogao potvrditi okolnosti incidenta. Napad dronovima dogodio se usred kontinuiranih iranskih raketnih i napada bespilotnim letjelicama na zaljevske države koje ugošćuju američke vojne baze, nakon američkih i izraelskih napada na Iran u subotu. Glasnogovornik veleposlanstva nije odmah odgovorio na upit za komentar, kao ni saudijski državni ured za medije.