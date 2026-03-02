Ravnatelj Porezne uprave o kaosu s rješenjima: "Neće biti prisilne naplate, ovo trebate uraditi"

Brojni građani neugodno su iznenađeni rješenjem koje su dobili za stanove u kojima žive. Od njih se traži da isplate stotine eura. Mnogi od njih odgovore su tražili u Poreznoj upravi, a ravnatelj Kutleša kaže - prisilne naplate neće biti.

"Svi oni koji su dobili rješenje, ako sumnjaju u ispravnost podataka, trebaju se javiti u ispostavu porezne uprave da bi se verificirali ti podaci", poručio je ravnatelj Porezne uprave, Božidar Kutleša i naglasio da, ako sumnjaju u rješenje, ne trebaju plaćati, već se obratiti Poreznoj.

Na pitanje o rokovima uplate koji su određeni i može li garantirati da neće biti problema, odnosno ovrhe, rekao je da "dok se ne utvrdi stanje, neće biti ovršeni. Kad se utvrdi točno činjenično stanje, tada će se pokrenuti poseban postupak koji u ovom trenutku uopće nije na repertoaru".

Božidar Kutleša i Petra Buljan, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Točan broj krivo poslanih rješenja nemaju.

"Vidjet ćemo kad uručimo sva rješenja, postoje li još nedoumice za pojedine građane. Ako to bude tako, onda ćemo opet ostaviti dovoljno vremena da sve raščistimo, sve podatke uparimo i vidimo da li je stvarno netko obveznik ili nije obveznik plaćanja porezana nekretnine", rekao je Kutleša.

A kako se ovo moglo uopće dogoditi?

"Ovdje je jako puno dionika koji razmjenjuju podatke. Ovdje su i gradovi i općine, njih 386, koji je povjerilo poreznoj upravi razrez utvrđenje poreza na nekretnine. Ostali gradovi i općine rade to sami. Naravno, njihove baze podataka su uparene sa bazama podataka porezne uprave, također i sa podacima o prebivalištu i boravištu. I tu zna doći do određenih neslaganja. Ovo je jako velika obrada podataka. Mi smo krenuli sa 1.300.000 nekretnina i došli smo do 300.000 za koje smo razrezali porez", poručio je.

Krivca nije prozvao, kaže - najbitnije je da građani ne snose nikakvu štetu.

Nije bilo kazni, neće biti ni prisilne naplate

U prethodnoj su godini izdali 300.000 rješenja, najviše u Zagrebu.

"S obzirom na prethodne godine, kada smo imali porez na kuće za odmor, jasno je da je težište gotovo svih poreznih reformi bilo rasterećenje rada nauštrb imovine. I to se na neki način događa jer vidimo da porez na nekretnine i porez na kuće za odmor, koji je bio 2023. oko 22 milijuna eura, a 2024. je bio 48 milijuna", rekao je ravatelj i dodao da još nemaju predviđanja za ovu godinu, ali bi mogao biti značajan.

Zasad nisu pisali nikakve kazne.

"Ovo je prvo utvrđenje. Mi nismo jednostavno ni stigli ići sa kaznama i prekršajima s obzirom da smo u fazi izdavanja rješenja. Svima onima koji su imali bilo kakvu neugodnost vezanu za porez na nekretnine, naravno da su dobili rješenja, a nisu ga trebali dobiti, još se jednom ispričavam. Svakako neće biti prisilne naplate dok se ne utvrdi činjenično stanje", poručio je Kutleša.