Vlada obećava milijune, a farme se gase: "Tradicija od 70 godina, ali nismo mogli više izdržati"

Na domaćem tržištu tek je svaka druga litra mlijeka proizvedena na nekoj od hrvatskih farmi. Trend njihova gašenja nastavljen je i u prošloj godini. Najugroženiji su mali proizvođači s po nekoliko krava, iako su takva gospodarstva svojim mlijekom nekada mogla othraniti i školovati sve članove obitelji.

Broj farmera s 2.800 pao je na 2.600, što znači da je samo prošle godine Hrvatska izgubila 200 proizvođača mlijeka. Mirko iz Satnice Đakovačke okrenuo se tovu junadi. Od krava je odustao, iako je mljekarstvo u njegovoj obitelji bila duga tradicija.

"Bila je tradicija nekih 70 godina, pokojni otac, pa sam ja to krenio, pa je sin moj nastavio s menom i više nismo mogli izdržat sa niskim otkupnim cijenama mlijeka", ispričao je Mirko Laslo.

"Ništa me iznenađuje jer nekada, unazad 15 godina, za litru mlijeka mogli ste kupiti litru dizel goriva, a sada morate dati tri litre mlijeka za litru dizel goriva", dodao je.

Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju da je samodostatnost danas samo 50 posto, te da imaju plan do 2030. godine zaustaviti negativne trendove. Projekti su ukupno teški 600 milijuna eura, ali mali mljekari nisu optimistični.

Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Marine Bešić Đukarić.