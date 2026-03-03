Hoće li on naslijediti ubijenog iranskog vrhovnog vođu? Evo tko je Alireza Araﬁ

Ajatolah Alireza Araﬁ imenovan je u nedjelju članom pravničkog dijela iranskog privremenog Vijeća vodstva. To se dogodilo nakon ubojstva iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, za koje Iran optužuje Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Tročlano vijeće preuzet će ovlasti vrhovnog vođe dok Skupština stručnjaka ne izabere nasljednika. Arafi u klerikalnim krugovima slovi kao potencijalni kandidat za najvišu dužnost u državi.

Araﬁ u privremenom tijelu djeluje zajedno s predsjednikom Masudom Pezeškijanom i predsjednikom Vrhovnog suda Gholamhosseinom Mohsenijem Ejeijem.

"Za ovakve trenutke smo se pripremili i imamo planove za sve scenarije, pa i za vrijeme nakon mučeništva poštovanog imama Hamneija", rekao je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf.

Tko je Alireza Araﬁ?

Alireza Araﬁ rođen je 1959. u gradu Mejbod u pokrajini Jazd, u središnjem Iranu. Dolazi iz klerikalne obitelji. Njegov otac, Mohammad Ibrahim Araﬁ, bio je vjerska osoba koju su državni mediji kasnije prikazivali kao blisku nekadašnjem vrhovnom vođi Ruhollahu Homeiniju.

Kada je imao 11 godina, Araﬁ se preselio u Kom kako bi nastavio vjersko obrazovanje. Kom je glavno iransko vjersko središte. Ondje je učio pod vodstvom viših klerika. S vremenom je završio naprednu vjersku izobrazbu i stekao rang mudžtehida, što mu omogućuje samostalno tumačenje islamskog prava. Njegova glavna područja su islamska jurisprudencija i filozofija. Tečno govori arapski i engleski jezik te je objavio knjige i članke.

Tijekom Islamske revolucije 1979. Araﬁ je imao 21 godinu. Tijekom osamdesetih bio je jedan od brojnih mladih klerika u novoj Islamskoj Republici, piše NDTV.

Njegov uspon započeo je nakon što je ajatolah Ali Hamnei postao vrhovni vođa 1989. godine. Godine 1992., Araﬁ je imenovan predvodnikom molitve petkom u Mejboldu. S vremenom je dobivao sve više imenovanja. Godine 2015. postao je predvodnikom molitve petkom u Komu, na važnoj vjerskoj dužnosti.

Araﬁ je postao i predsjednik Međunarodnog sveučilišta Al Mustafa, ustanove osnovane radi obrazovanja neiranskih šijitskih klerika i promicanja ideologije Islamske Republike u inozemstvu, navodi izvješće instituta Middle East Institute. Sveučilište je formalno osnovano 2009. nakon spajanja nekoliko ranijih inicijativa.

2016. godine Araﬁ je imenovan na čelo iranskog sustava vjerskih učilišta na nacionalnoj razini. Tri godine kasnije imenovan je u moćno Vijeće čuvara, dvanaesteročlano tijelo koje provjerava zakone, nadzire izbore i odobrava ili odbija kandidate za javne dužnosti. Vijeće može staviti veto na zakonodavstvo koje donese parlament. Također je član i zamjenik predsjednika Skupštine stručnjaka, tijela zaduženog za izbor i nadzor vrhovnog vođe.

U veljači 2016. Araﬁ se kandidirao za mjesto u Skupštini stručnjaka iz Teherana, ali je izgubio. Kandidirao se na tvrdoj listi povezanoj s Društvom nastavnika vjerskih učilišta u Komu.

Iako nije široko poznat izvan klerikalnih krugova, Araﬁ se smatra ozbiljnom institucionalnom figurom unutar Irana.