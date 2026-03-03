Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
istaknuti klerik

Hoće li on naslijediti ubijenog iranskog vrhovnog vođu? Evo tko je Alireza Araﬁ

Piše K. Č., 03. ožujka 2026. @ 08:43 komentari
Ajatolah Alireza Araﬁ
Ajatolah Alireza Araﬁ Foto: screenshot/Platforma X
Alireza Araﬁ se smatra ozbiljnom institucionalnom figurom unutar Irana.
Najčitanije
  1. Mehdi Taremi protiv Arsenala
    NEVJEROJATNO

    Slavni nogometaš Irana ide u rat protiv Amerike? Još jučer igrao, a sad spreman za pušku
  2. Napad na Iran u tijeku
    Rat na Bliskom istoku

    VIDEO Sukob se širi: Izraelska vojska ulazi u Libanon, Francuska šalje vojsku na napadnuti otok
  3. Donald Trump, predsjednik SAD-a
    MISTERIOZNA MRLJA

    Objavljena fotografija crvene mrlje na Trumpovu vratu: Oglasila se Bijela kuća
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Kineski proizvođač traži izravan put prema gotovo potpunoj autonomiji u vožnji: "Dosegnuli smo prekretnicu"
Spremni za skok u budućnost
Kineski proizvođač traži izravan put prema gotovo potpunoj autonomiji u vožnji: "Dosegnuli smo prekretnicu"
Posljedice požara u splitskom zatvoru: Čak 14 osoba završilo u bolnici
Više osoba zadržano
Posljedice požara u splitskom zatvoru: Čak 14 osoba završilo u bolnici, među njima i policajci
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - četvrti dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Sukob se širi: Izraelska vojska ulazi u Libanon, Francuska šalje vojsku na napadnuti otok
Kako najpovoljnije i najbrže do stana, kuće ili zemljišta u Hrvatskoj
Oglas
Kako najpovoljnije i najbrže do stana, kuće ili zemljišta u Hrvatskoj
Navodi o ubijenim djevojčicama: Zašto Epsteinov Zorro Ranch nikada nije istražen?
GRIJESI PROŠLOSTI
Trumpova prva administracija stopirala istragu Epsteinova ranča strave: Počinje nova istraga ubojstava i eugenike
Luda inovacija iz Honora, mobitel s ovakvom kamerom nema nitko: "Odlučili smo mu dati ruke i noge"
Ima i mehanički AI
Luda inovacija iz Honora, mobitel s ovakvom kamerom nema nitko: "Odlučili smo mu dati ruke i noge"
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - četvrti dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Sukob se širi: Izraelska vojska ulazi u Libanon, Francuska šalje vojsku na napadnuti otok
Trump primijećen s osipom na vratu, liječnici kažu da nema opasnosti
MISTERIOZNA MRLJA
Objavljena fotografija crvene mrlje na Trumpovu vratu: Oglasila se Bijela kuća
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan
PRIJETI ESKALACIJA
VIDEO Izraelci pokrenuli nove napade na Teheran pa objavili da su ubili 1500 Iranaca. Porastao i broj poginulih američkih vojnika
Ravnatelj Porezne uprave u studiju Dnevnika Nove TV: "Svi se trebaju javiti zbog verifikacije"
Muka s porezima
Ravnatelj Porezne uprave o kaosu s rješenjima: "Neće biti prisilne naplate, ovo trebate učiniti"
Potres kod Siska, magnituda 2,9
prije 6 sati
Potres kod Siska, osjetio se i u Zagrebu: "Tutanj, udar! Škripali su ormari, tresla se kuća"
Najsigurnije zemlje za život slučaju trećeg svjetskog rata
Dobro je znati
Koje su najsigurnije zemlje za život u slučaju trećeg svjetskog rata: Imamo popis
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan 19
PRIJETI ESKALACIJA
VIDEO Izraelci pokrenuli nove napade na Teheran pa objavili da su ubili 1500 Iranaca. Porastao i broj poginulih američkih vojnika
Najsigurnije zemlje za život slučaju trećeg svjetskog rata 6
Dobro je znati
Koje su najsigurnije zemlje za život u slučaju trećeg svjetskog rata: Imamo popis
Europa strahuje od skupljeg goriva: "To bi se moglo razbuktati" 6
Posljedice sukoba
Zbog rata cijene energije idu u nebo: Dnevnik Nove TV doznao što će u Hrvatskoj prvo biti na udaru
Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron koji je letio prema Katru 5
TYPHOON
Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron: Objasnili gdje je trebao pasti
Zoran Milanović o eskalaciji na Bliskom istokui 5
NAPETOSTI NA BLISKOM ISTOKU
Milanović se oglasio o napadu na Iran! "Donio sam odluku..."
Iranski "nuklearni udar": Tankeri stoje, cijene rastu - globalna trgovina u zastoju 5
USKO GRLO SVIJETA
Iranska "nuklearna opcija": Ako to provedu, udarit će Trumpa tamo gdje je najslabiji
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan
PRIJETI ESKALACIJA
VIDEO Izraelci pokrenuli nove napade na Teheran pa objavili da su ubili 1500 Iranaca. Porastao i broj poginulih američkih vojnika
Najsigurnije zemlje za život slučaju trećeg svjetskog rata
Dobro je znati
Koje su najsigurnije zemlje za život u slučaju trećeg svjetskog rata: Imamo popis
Trump primijećen s osipom na vratu, liječnici kažu da nema opasnosti
MISTERIOZNA MRLJA
Objavljena fotografija crvene mrlje na Trumpovu vratu: Oglasila se Bijela kuća
show
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Velika transformacija Bridget Fonde
povukla se iz javnosti
Izgubila 45 kilograma! Nekad fatalna plavuša snimljena poslije velike transformacije
Petra Ecclestone oglasila se o napetostima u Dubaiju
''Ne mogu ni zamisliti...''
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''
zdravlje
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
OŽUJAK JE MJESEC SVJESNOSTI
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
Brza marmelada od naranče: 3 recepta za domaći namaz koji je finiji i zdraviji od kupovnog
Po preporuci nutricionistice
Brza marmelada od naranče: 3 recepta za domaći namaz koji je finiji i zdraviji od kupovnog
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
Važno je znati
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
zabava
Parking u Opatiji nasmijao publiku! Pogledajte kakav luksuz pružaju vozačima
Urnebesno
Parking u Opatiji nasmijao publiku! Pogledajte kakav luksuz pružaju vozačima
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
Pokažite što znate!
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
Pio je po šest boca vina dnevno, a sada dijeli stravičan utjecaj koji je to imalo na njegovo zdravlje
Bolje reći ne!
Pio je po šest boca vina dnevno, a sada dijeli stravičan utjecaj koji je to imalo na njegovo zdravlje
tech
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
sport
Slavni nogometaš Irana ide u rat protiv Amerike? Još jučer igrao, a sad spreman za pušku
NEVJEROJATNO
Slavni nogometaš Irana ide u rat protiv Amerike? Još jučer igrao, a sad spreman za pušku
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Tuga u Španjolskoj
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Slavni nogometaš Real Madrida postao musliman, promijenio je vjeru
odlučio je
Poznati nogometaš Real Madrida postao musliman, promijenio je vjeru
tv
Tajne prošlosti: Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
TAJNE PROŠLOSTI
Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
Crno more: Skupo su ga koštale njegove provokacije
CRNO MORE
Skupo su ga koštale njegove provokacije
Survivor: Nova sezona Survivora počinje večeras, a prvi izazov donosi borbu za najvažniji resurs!
NE PROPUSTITE!
Nova sezona Survivora počinje večeras, a prvi izazov donosi borbu za najvažniji resurs!
putovanja
Kolač od jogurta od 4 sastojka recept
Lažni cheesecake
Ovaj kolač od jogurta jako je kremast i fin, a radi se od samo 4 sastojka
Gdje se kamen pretvara u vodu: Pogledajte čudesa koja stvara rijeka koja teče u dva smjera
Hutovo blato
Gdje se kamen pretvara u vodu: Pogledajte čudesa u susjedstvu koja stvara rijeka koja teče u dva smjera
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Na Sljeme
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
novac
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Velika anketa
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
milijuni eura razlike
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
lifestyle
Prva minica zagrebačke špice
Baš se skockala!
Prva minica zagrebačke špice: Kožnata suknjica za elegantno i ženstveno dnevno izdanje
Lejla Filipović u lila odijelu hrvatskog brenda Mommy's garden
Sofisticirana kombinacija
Lejla Filipović: Odijelo idealno za dnevna izdanja u boji koja "vrišti" da je proljeće jako blizu
Suzana Ritz intervju
8 lica 8 inspiracija
Luka Ritz spasio je devet života, a njegova mama danas pomaže spašavati djetinjstva: Pročitajte priču o Suzani Ritz
sve
Slavni nogometaš Irana ide u rat protiv Amerike? Još jučer igrao, a sad spreman za pušku
NEVJEROJATNO
Slavni nogometaš Irana ide u rat protiv Amerike? Još jučer igrao, a sad spreman za pušku
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Tuga u Španjolskoj
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene