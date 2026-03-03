Luda inovacija iz Honora, mobitel s ovakvom kamerom nema nitko: "Odlučili smo mu dati ruke i noge"

Pametni telefon koji kimanjem potvrđuje naredbe, pleše i prati vas pogledom po prostoriji više nije znanstvena fantastika. U Barceloni je kineski proizvođač Honor, uoči ovogodišnjeg tehnološkog sajma MWC, predstavio pomak s isključivo softverskih AI rješenja na mehanički integrirane AI funkcije.

Honor je na predstavljanju pokazao svoj AI Robot Phone, opremljen motoriziranom pomičnom rukom na kojoj je kamera s mehanizmom stabilizacije na sve tri osi (slično kao primjerice DJI-jev Osmo pocket). Prema navodima Honora, taj novi sustav kamere omogućuje praćenje kretanja, dinamičnu interakciju i videopozive iz svih kuteva, dok multimodalna umjetna inteligencija uređaju omogućuje reagiranje gestama poput kimanja ili čak plesanja uz glazbu.

"Predugo je pametni telefon bio tek crni pravokutnik. Odlučili smo našoj sljedećoj generaciji uređaja dati ne samo mozak, nego i ruke i noge. Vraćamo uzbuđenje i divljenje u industriju koja je predugo šutjela", rekao je James Li Jian, glavni izvršni direktor Honora, a prenosi South China Morning Post.

Li je potvrdio da će Robot Phone na tržište stići u drugoj polovici ove godine. Njegova stabilizirana kamera s mogućnošću praćenja objekata mogla bi konkurirati proizvođačima akcijskih kamera poput spomenutog DJI-ja, u brzim i dinamičnim scenarijima, obzirom da nudi funkcionalnost sličnu Osmo Pocketu, ali u formatu punokrvnog smartphone uređaja.

Humanoidni robot i strateški zaokret

Honor je predstavio i svojeg prvog humanoidnog robota, osmišljenog kao pomoćnika pri kupnji, inspektora radnog prostora i osobnog suputnika. Prikazali su robota kako izlazi na pozornicu, pleše s izvođačima i izvodi salto unatrag uz snažan pljesak publike.

Taj iskorak uslijedio je nakon prošlogodišnjeg obećanja o ulaganju 9,2 milijarde eura tijekom pet godina u okviru plana "Alpha", čiji je cilj preobraziti Honor iz proizvođača pametnih telefona u tvrtku usmjerenu na ekosustav uređaja s umjetnom inteligencijom.

Uz eksperimentalni hardver, predstavljen je i preklopni model Magic V6. Opremljen poboljšanom šarkom, silicij-ugljičnom baterijom i vrhunskim čipom Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 izrađenim u tro nanometarskoj tehnologiji, uređaj integrira AI alate za učinkovitiji rad u više zadataka te omogućuje i interoperabilnost s Appleovim ekosustavom iPhonea.

Zaokret dolazi u trenutku kada su Honorove isporuke u Kini 2025. pale 12,6 posto, čime je tvrtka pala na šesto mjesto, prema podacima istraživačke tvrtke Counterpoint, dok je istraživačka tvrtka Omdia izvijestila o godišnjem rastu od 4 posto u Europi, gdje je Honor zauzeo peto mjesto, s tržišnim udjelom od 3 posto.