FOTO/VIDEO Rusi izveli stravičan napad na Ukrajinu, ima mrtvih: Poljska dignula avione!

Rusija je u noći na utorak pokrenula veliki zračni napad na Ukrajinu, ciljajući različite ukrajinske gradove, uključujući Kijev, raketama i dronovima. Diljem zemlje ubijeno je najmanje devet osoba, a 89 ih je ozlijeđeno, priopćili su dužnosnici.

Čini se da je najteže pogođen Kijev. U glavnom gradu ubijene su najmanje četiri osobe, a još ih je 51 ozlijeđeno, među njima i dvoje djece, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. U Podilskom okrugu srušili su se konstruktivni dijelovi deveterokatnice nakon navodnog dvostrukog udara, a pod ruševinama bi mogli biti zarobljeni ljudi, naveo je Kličko.

"U Podilskom okrugu zbog napada gore automobili. Na drugoj adresi krhotine projektila pale su na krov zgrade, izazvale požar i razbile prozore", rekao je Timur Tkačenko, šef Kijevske gradske vojne uprave.

Oštećenja na stambenim zgradama od 15 i 24 kata zabilježena su i u gradskom okrugu Solomjanski. Krhotine drona pale su u blizini dječjeg vrtića, a požar je izbio i na gradilištu u okrugu Obolonski, dodao je Tkačenko.

A Chinese-owned Zeekr electric car dealership burns in the Ukrainian capital of Kyiv, after being targeted and destroyed during last night’s cruise and ballistic missile attack by Russia. pic.twitter.com/a65ixCDxko — OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026

Požari su izbili i nakon pada krhotina na benzinskim postajama u okruzima Darnicki i Ševčenkivski te na poslovnoj zgradi u okrugu Svjatošinski. Požar je također bjesnio na drugom i trećem katu poslovne zgrade u okrugu Ševčenkivski, rekao je Kličko.

U okrugu Holosijivski zabilježeni su požari na automobilima i oštećenja pročelja medicinske klinike, dok se dio poslovnog centra urušio, priopćili su dužnosnici.

Prva eksplozija u glavnom gradu čula se oko 1:30 po lokalnom vremenu, neposredno prije nego što je proglašena zračna uzbuna, izvijestio je novinar Kyiv Independenta s terena. Dodatni valovi eksplozija čuli su se u 2:15 i u 4 sata, nakon čega je nakratko došlo do prekida opskrbe električnom energijom.

Tijekom noći napadnuta su i mjesta u okolnoj Kijevskoj oblasti. Oštećenja kuća, skladišta i "nestambene" zgrade zabilježena su u Buči i Višgorodu.

U gradu Dnjipru ubijeno je najmanje pet osoba, a 25 ih je ozlijeđeno nakon što je više stambenih zgrada pogođeno raketama i dronovima, rekao je regionalni guverner Oleksandr Hanzha. Najmanje 23 ozlijeđene osobe morale su biti hospitalizirane, uključujući 13-godišnju djevojčicu.

Russia has launched dozens of Missiles and drones targeting Ukrainian capital Kyiv. Ukraine's defense system has gone almost silent.Reports of missile and drone impacts are coming in from several locations across Kyiv. pic.twitter.com/eAcRfWCLHF — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 2, 2026

U Harkivu je nekoliko gradskih okruga pogođeno s više dronova i raketa, izvijestio je gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov. Oštećeni su višekatna stambena zgrada, vozila i administrativne zgrade. U napadu je ozlijeđeno ukupno 10 osoba.

Tri stanovnika regije ozlijeđena su u napadu, rekao je guverner Kijevske oblasti Mikola Kalašnik.

Usred napada poljsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je podiglo poljske i savezničke zrakoplove kako bi zaštitilo poljski zračni prostor.

Uoči utorka predsjednik Volodimir Zelenski je ponovno upozorio na masovni napad. "Obavještajna upozorenja o ruskim udarima i dalje su na snazi. Masovni napad mogao bi se dogoditi - pripremili su ga. Naši branitelji neba spremni su 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, u mjeri u kojoj je to moguće s trenutačno dostupnim zalihama", rekao je.

Upozorenje je uslijedilo nakon javnih prijetnji Moskve novim napadima na glavni grad te nakon što je Zelenski poslao pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, upozorivši na sve ozbiljniji manjak sustava protuzračne obrane u Ukrajini, posebno sposobnosti za obranu od balističkih projektila.