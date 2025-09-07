FOTO Policija konačno uhvatila fantomskog vozača koji je po autocesti vozio formulu

Češka policija uhitila je vozača trkaćeg automobila tipa Formule 1 koji je od 2019. godine više puta viđen na autocesti. Crveni trkaći automobil, ukrašen u Ferrarijevu stilu, praćen je do imanja u selu Buk, oko 60 km jugozapadno od Praga, nakon što je prijavljen policiji.

U nedjelju ujutro pojavio se videozapis koji prikazuje prepoznatljiv automobil kako vozi autocestom D4 i zaustavlja se na benzinskoj postaji. Vozač, 51-godišnji muškarac. uhićen je u svom domu i priveden nakon što je nakratko odbio izaći iz vozila, izvijestio je BBC.

Snimka lokalnih medija prikazuje ga kako sjedi u automobilu ispred svoje garaže, raspravlja s policajcima i tvrdi da su mu neovlašteno ušli na privatni posjed. Na kraju je ipak popustio i pristao otići u policijsku postaju na ispitivanje – i dalje odjeven u crveno vozačko odijelo i kacigu. Prema kasnijim izvješćima medija, odbio je odgovoriti na bilo kakva pitanja nakon dolaska.

Muškarac kojeg su mediji identificirali kao njegovog sina rekao je da je kuća bila opkoljena s nekoliko desetaka policijskih vozila i helikopterom, što je nazvao nesrazmjernim odgovorom na "navodni prometni prekršaj".

"Policija je navodno vidjela da vučemo formulu za koju su tvrdili da je nekoliko minuta ranije jurio autocestom. Naravno, mi o tome ne znamo apsolutno ništa", rekao je sin.

Uhićen muškarac koji je po autocesti vozio formulu Foto: Češka policija

Policija je prvi put uspjela stupiti u kontakt s "fantomskim" F1 vozačem 2019. godine, kada su se slike i videozapisi automobila na autocesti počeli pojavljivati na internetu. Tada su locirali vozilo i ispitali vlasnika, koji je negirao da je ikada vozio automobil po autocesti. Nije jasno radi li se o istoj osobi koja je sada uhićena.

Budući da je vozač u svim snimkama i fotografijama nosio kacigu, nije ga bilo moguće identificirati pa policija nije mogla nastaviti s postupkom. Vozilo se često opisivalo kao "Ferrari Formula 1 automobil".

Međutim, prema navodima portala auto.cz, zapravo se radi o modelu Dallara GP2/08 – trkaćem automobilu koji je razvila talijanska tvrtka Dallara za seriju GP2, natjecanje koje služi kao priprema za Formulu 1. To se natjecanje u međuvremenu preimenovalo u FIA Formula 2 prvenstvo.

Bez obzira na točno podrijetlo vozila, vlasniku sada prijeti novčana kazna zbog vožnje vozila po autocesti bez svjetala, žmigavaca i registarskih oznaka, a moguće je i da mu se oduzme vozačka dozvola.