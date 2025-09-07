Na prosvjed protiv festivala FALIŠ došao i saborski zastupnik: "Od 2000. godine se srozava dignitet Domovinskog rata"

Nešto više od stotinu branitelja i građana u nedjelju je u Šibeniku prosvjedovalo protiv javnog financiranja festivala "Fališ". Među prosvjednicima je bio i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Kukavica.

"Od 2000. godine, od umirovljenja generala, poprilično puno stvari se događalo da se Domovinski rat i dignitet Domovinskog rata srozavao", poručio je.

Ivica Kukavica Foto: Dnevnik Nove TV

Iako se dio branitelja već prvoga dana ogradio od prosvjednika, okupljeni kažu da su došli svima pokazati da su branitelji tijelo za sebe.

Organizator: "Vodimo dijalog sa svima"

Organizatori festivala "FALIŠ" tijekom dana nisu željeli komentirati prosvjed, ali je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan uoči zatvaranja festivala razgovarao s organizatorom Lukaom Nikpaljom.

"Svatko u demokratskom društvu ima pravo na svoje mišljenje. Mi radimo kritičko promišljanje stvarnosti oko sebe, vodimo dijalog s apsolutno svima i naravno da se može dogoditi da se to nekome ne sviđa, ali to ne znači da naši argumenti nisu utemeljeni na činjenicama", poručio je Nikpalj.

Očekivali su, nastavio je, da ljudi dođu i da poslušaju što je "FALIŠ". "Da i sami vide da nema ničeg spornog. Vodi se otvoreni dijalog o svim temama i publika ima priliku sudjelovati. Program se može pratiti i na Facebooku i na YouTubeu pa pozivam sve ljude otvorena srca i uma da pogledaju", rekao je Nikpalj.

Dnevnik Nove TV o ovoj je temi poslao upit i gradonačelniku Šibenika Željku Buriću, ali on je odgovorio da je sve već rekao i da se ni ubuduće neće miješati u odluke kulturnih vijeća koja su festivalu dodijelila sredstva.