Europska komisija najavila teška vremena: "Loše je čak i u najboljem scenariju"

Vremena su teška, a bit će još i teža, upozorila je Europska komisija.

"Očekuju nas vrlo teški mjeseci ili čak godine ovisno, naravno, o razvoju događaja na Bliskom istoku. Ali čak i u najboljem scenariju, i dalje je loše", rekao Dan Jorgensen, europski povjerenik za energetiku.

Europa, ali i svijet, zbog rata u Iranu suočeni su s jednim od najvećih skokova cijene energenata u povijesti. Komisija ističe da je u borbi protiv krize nužna koordinacija među članicama za, primjerice, ponovna punjenja podzemnih skladišta plina. Nužnim smatraju i prelazak na čistu energiju pa će se mijenjati porezna pravila da bi se struja oporezivala manje od plina.

"Sada je očitije nego ikad da čista energija znači sigurnost, pristupačnost i neovisnost. Zato danas predlažemo ubrzanje elektrifikacije", naveo je Jorgense, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Jasmina Bojić.

Komisija predlaže ciljane i privremene mjere, kao što su potpore dohotku ili energetski vaučeri. Grčka je u srijedu predstavila paket pomoći građanima težak pola milijarde eura.

"Obiteljima s djecom osigurava se hitna financijska pomoć od 150 eura po djetetu. To će se isplatiti bez podnošenja zahtjeva krajem lipnja, a odnosit će se na gotovo milijun kućanstava s više od tri milijuna članova, što je gotovo 80 posto obitelji s djecom", objasnio je Kyriakos Mitsotakis, premijer Grčke.

Reakcija iz Hrvatske

Poruke iz Bruxellesa komentirao je i hrvatski premijer Andrej Plenković.

"Proučit ćemo paket s kojim je Komisija izašla. Vidjet ćemo što je komplementarno za nacionalnu razinu, ali mi smo već odreagirali. Naš je paket vrijedan 450 milijuna eura usvojen. Deseti paket mjera sve skupa, devet milijardi eura pomoći", napomenuo je.

U utorak je iz Ukrajine stigla dobra vijest za Mađarsku i Slovačku: napokon je popravljen naftovod Družba, koji je u siječnju oštećen u ruskom napadu. Njime su dvije zemlje dobivale jeftinu rusku naftu.

"Svatko tko je imalo upoznat s energetskim pitanjima zna da je opskrba naftom preko naftovoda Družba iznimno važna za regiju u kojoj se nalazi Slovačka i nesumnjivo bi dovela do smirivanja situacije i stabilizacije", naveo je slovački premijer Robert Fico.

Ponovno otvaranje naftovoda Družba, ali i nedavni izborni poraz mađarskog premijera Viktora Orbana, Europu su riješili barem dijela glavobolja. Ukrajina će napokon dobiti zajam od 90 milijardi eura, koji je dosad blokirala Mađarska, a Rusija će se suočiti s 20. paketom sankcija koji su blokirale Mađarska i Slovačka.