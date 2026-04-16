Orban je otpao, ovo su moguće nove 'crne ovce' saveza: Jedan je premijer nama susjedne zemlje

Glavni remetilački faktor u EU-u, Viktor Orban, izgubio je na izborima u Mađarskoj. On je godinama koristio pravo veta kako bi zaustavio neke europske inicijative, a posebno one koje se tiču podrške EU Ukrajini. Sada će Orbana zamijeniti Peter Magyar, političar desnog centra koji je signalizirao spremnost na bližu suradnju s Bruxellesom.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen odmah je ovog tjedna, kad je bilo jasno da je Orban izgubio izbore, predložila promjene pravila glasanja u EU-u.

Ali Orbanov odlazak ne znači da von der Leyen, ili Kijev, mogu odahnuti, piše Politico.

Europsko vijeće, gdje se sastaje svih 27 čelnika kako bi donosili odluke, još uvijek uključuje nekolicinu Orbanovih saveznika i nekoliko potencijalnih novih remetilaca.

Evo pet čelnika koji će najvjerojatnije preuzeti Orbánovu ulogu.

Slovački premijer

Slovački premijer Robert Fico često je bio Orbanov vjerni partner u vetu, pridružujući se svom proruskom kolegi u blokiranju sankcija Moskvi i zahtijevajući izuzeće od EU-ovog zajma za Ukrajinu od 90 milijardi eura. S Orbanovim odlaskom, Fico ostaje jedini najbliži, i možda posljednji, prijatelj Kremlja u EU-u.

Fico je prošli mjesec upozorio da bi mogao staviti veto na tranšu od 90 milijardi eura za Kijev umjesto Orbana ako Mađar izgubi izbore.

Budimpešta mjesecima blokira isplatu zbog spora s Kijevom oko puknutog naftovoda kojim se ruska nafta transportira u srednju Europu. Magyar je u ponedjeljak dao do znanja da neće stajati na putu EU.

S obzirom na to da naftovod još uvijek nije operativan sada je pitanje hoće li Fico ispuniti svoju prijetnju da će blokirati sredstva ili će se složiti s EU. Slovački čelnik je prije uvijek odustajao od sankcija i pridruživao se zajedničkim izjavama EU-a u znak podrške Ukrajini.

Populistički milijarder

Češki premijer Andrej Babiš, 71-godišnji milijarder nazvan "češki Trump", koji vlada u koaliciji s krajnjom desnicom od prosinca, već je pokazao neke sklonosti Orbanovom stilu. Babiš je bio jedini čelnik, uz Orbana i Fica, koji je zahtijevao izuzeće od EU-ovog zajma za Ukrajinu od 90 milijardi eura. Također je pozvao na smanjenje podrške Kijevu, iako na kraju nije odustao od češke inicijative za streljivo u znak podrške ukrajinskoj obrani.

Na meti Babiša, čija koalicija uključuje i protuzelenu stranku Motoristi, su i klimatske politike EU-a. Protivio se shemi dozvola za emisije ugljika bloka, tvrdeći da ona ubija češku industriju.

Umjesto da sve opstruiraju, očekuje se da će desničari u Vijeću biti "teški po određenim pitanjima", posebno u "usporedbi s uvriježenim razmišljanjem među drugim europskim čelnicima", rekao je diplomat EU-a koji je želio ostati anoniman.

Hodač po žici

Talijanska čelnica Giorgia Meloni hodala je po opasnoj žici pragmatizma s Bruxellesom otkako je došla na vlast prije više od tri godine, balansirajući svoju desničarsku, nacionalističku politiku s proeuropskim stavom u međunarodnim poslovima. Saveznicom s drugim čelnicama poput Dankinje Mette Frederiksen, Meloni je nastojala pooštriti migracijska pravila EU-a konsenzusom, a ne opstrukcijom.

Meloni želi zlatne rezerve proglasiti narodnim vlasništvom – no iza toga se krije druga namjera

Jedan diplomat EU-a rekao je da se Meloni pokazala kao "potpuno drugačija vrsta" političarke od Orbana. No drugi je upozorio da dolazi iz iste političke obitelji kao i Mađar te da je ne treba otpisivati.

"Na posljednjem Europskom vijeću, jedina osoba koja se složila s Orbanom bila je Meloni", rekla je jedna diplomatkinja EU-a, referirajući se na priznanje talijanske čelnice drugim čelnicima da je na samitu u ožujku razumjela Orbaánov stav o ukrajinskom kreditu. "Vidite da postoji ideološka veza između njih dvoje."

Povratak populista

Bivši slovenski premijer Janez Janša s više mandata, desničarski populist i samoprozvani Trumpov obožavatelj sklon svađama s novinarima, osvojio je drugo mjesto za samo jedno mjesto na prošlomjesečnim dramatičnim izborima obilježenim špijunažom. S obzirom na to da su pregovori u tijeku, ostaje nejasno hoće li Janša ili aktualni premijer Robert Golob uspjeti okupiti vladajuću koaliciju.

Janša, ponekad nazivan "mini-Trumpom", pridružio bi se rastućem populističkom klubu u EU-u ako se vrati na vlast. Međutim, po pitanju Ukrajine postoji značajna razlika između Janše i Orbana ili čak Fica. Unatoč savezništvu s Mađarom po drugim pitanjima, Janša se zalagao za članstvo Ukrajine u EU-u i posjetio je Kijev 2022. u ranim danima ruske invazije kako bi pokazao podršku.

Bugarska "divlja karta"

Bivši bugarski predsjednik Rumen Radev dao je ostavku u siječnju kako bi osnovao novu stranku i kandidirao se na nedjeljnim parlamentarnim izborima. Prema anketi Politica, na putu je da pobijedi.

To bi mogao biti problem za Ukrajinu i njezine europske saveznike. Radev je 2025. rekao da je Ukrajina "osuđena na propast" u ratu protiv Rusije i tvrdio da povećanje vojne pomoći EU-a ili "davanje još oružja" Kijevu nije rješenje.

Također je okrivio europske čelnike za poticanje kijevske protuofenzive, rekavši da je to dovelo do stotina tisuća žrtava u Ukrajini.

Radevove simpatije prema Kremlju donijele su mu oštru kritiku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog tijekom televizijskog sukoba dvojice čelnika 2023. u predsjedničkoj palači u Sofiji.