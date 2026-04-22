Osječki gimnazijalci zamijenili knjige alatima pa učili mijenjati gume i provjeravati ulje u motoru

U Osijeku su učenici jedne gimnazije sudjelovali u praktičnoj radionici u kojoj su učili osnovne vještine potrebne za svakodnevni život i snalaženje u kućanstvu i prometu.

Dvoršte škole pretvoreno je u improviziranu radionicu, gdje su učenici pokazivali kako provjeriti razinu ulja u automobilu, promijeniti gumu te osnovno razumjeti održavanje vozila. Uz to su se učile i druge praktične vještine poput glačanja i osnovnog kućanskog snalaženja.

Cilj ovakvih aktivnosti je povezati teorijsko znanje s praksom i osposobiti učenike za samostalniji život nakon školovanja. Nastavnici ističu kako mnogi mladi danas nemaju priliku usvojiti osnovne kućanske vještine u obitelji, pa ih škola nastoji nadoknaditi kroz ovakve sadržaje. U školi smatraju da bi sadržaji poput kućanstva trebali imati veću ulogu u obrazovanju kako bi učenici bili spremniji za svakodnevne obveze nakon završetka školovanja.

Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Matee Drmić.