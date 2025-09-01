Vučić ga je nazvao legendom njemačke politike, a on sada poručuje: "Zapanjen sam, on šteti svojoj zemlji"

Dugogodišnji član Europskog parlamenta i predsjednik Odbora za vanjske poslove komentirao je situaciju u Srbiji. Ponašanje predsjednika Aleksandra Vučića ga je "zapanjilo", kazao je Elmar Brok. Kritizirao je i šutnju EU-a.

"Tužnog srca pratim razvoj događaja (u Srbiji). Relativno dobro poznajem predsjednika Vučića. I zapanjen sam kad vidim kakav razvoj poduzima. Ili se vraća svojim korijenima. On mi je jednom rekao da je njegovo srce u Moskvi, a razum u Bruxellesu. Ovo drugo ja više uopće ne vidim", rekao je Elmar Brok u intervjuu za Deutsche Welle.

Bivši predsjednik Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta kritizira način na koji Vučić vodi zemlju tijekom višemjesečnih protesta koji su počeli nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu. U toj tragediji je poginulo 16 osoba. "On stvari razvija u smjeru koji ne povećava šanse Srbije po pitanju približavanja EU-u, više im zapravo šteti. Time on nanosi štetu svojoj zemlji".

"Smatram da je tužno i to da on tako propušta i povijesnu šansu da se preko Europe barem malo ujedini zapadni Balkan, i to usprkos razlikama."

Iskusnog političara, kojeg je Vučić svojedobno nazivao "legendom njemačke stranke CDU", na marginama kongresa njegovih kršćanskih demokrata u Bonnu Deutche Welle je pitao što bi mogli biti razlozi šutnje Bruxellesa i izostanka jasnije reakcije, pogotovo nakon eskalacije nasilja prema mirnim demonstrantima u Srbiji:

"Tu se radi o pogrešnom shvaćanju diplomacije. Kada se diplomatski više ne govori istinu, to onda ne pomaže u napretku regije. Svi ti izvještaji o napretku u kojima se govori samo o napretku, a nikada se ne spominje slabe točke, nisu baš najbolje pogodni za napredak u tom procesu. Inzistira se na poštivanju Kopenhaških kriterija, ali se nema hrabrosti da se ovdje jasno stane uz ljude iz zemalja regije."

Elmar Brok Foto: Afp

Brok, koji je prije samo pet godina vjerovao da je Vučićeva Srbija, kao ključna zemlja regije, najspremnija da postane prva nova članica Unije, danas smatra da EU šutnjom izdaje proeuropski orijentirane građane u regiji: "Ti se ljudi nadaju Europi kako bi dobili vladavinu prava, demokraciju i antikorupciju. To je nada koju imaju ljudi na zapadnom Balkanu po pitanju Europe. I s tom šutnjom se krši želje tih građana."

Brok: Treba pojačati pritisak na Vučića

S obzirom na to da je SNS pridružena članica grupacije EPP-a u Europskom parlamentu, u kojoj su aktivne i vladajuće njemačke vladajuće stranke CDU i CSU, mnogi građani Srbije upravo od Kršćansko-demokratske unije kancelara Friedricha Merza očekuju da pojača pritisak na Vučića kako bi se politička kriza u Srbiji riješila na demokratski način.

"Mislim da bi to trebalo činiti, mnogi to i rade. Na primjer kada vidim vanjskopolitičkog stručnjaka EPP-a u Europskom parlamentu Michaela Gahlera (CDU). Njegove poruke su jasne. I smatram da tu liniju treba slijediti, pa biti i još jasniji", kazao je Brok za DW. Od novog njemačkog kancelara Brok očekuje da i u slučaju Srbije jasno stane iza europskih vrijednosti, odnosno da se "ne prešućuju stvari koje sigurno ne mogu doprinijeti poboljšanju odnosa".

Bivši predsjednik Odbora za vanjske poslove u Europskom parlamentu smatra da je u ovom trenutku ipak nerealno govoriti o (skoroj) perspektivi ulaska zemalja regije u punopravno članstvo EU-a:

"Mislim da je jasno da nam treba reforma Europske unije. Ne možemo raditi na proširenju Europske unije prije nego što osiguramo i ojačamo sposobnost djelovanja Unije. Tu se radi o pitanjima kao što su većinski način odlučivanja u domeni vanjske politike EU-a", napominje Brok.

"Građani u regiji moraju vidjeti napredak"

Europska unija bi se morala više fokusirati na postupnu integraciju, smatra Brok. Jer, kako kaže, pristup "sve ili ništa"‘ rezultirao je time da zemlje zapadnog Balkana već desetljećima čekaju na ulazak u EU i tako nastaju frustracije.