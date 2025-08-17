VIDEO Srbija gori! Zapaljene prostorije Vučićeve stranke, on se oglasio porukom prosvjednicima

Val protuvladinih prosvjeda nastavljen je u subotu u više srbijanskih gradova uz moto "Srbija se umiriti ne može" i brojne sukobe demonstranata i policije, a u Valjevu su demolirane i zapaljene prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), lokalne uprave, suda i tužiteljstva.

Središnji i najmasovniji skup organiziran je u Valjevu, gdje je prosvjed potaknut brutalnošću policije na prethodnom skupu kada je u tom gradu pretučeno nekoliko prosvjednika.

Skupina maskiranih mladića demolirala je lokalno sjedište vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i ulaze u zgradu tužiteljstva gradske uprave Valjeva.

Bačene su baklje i pirotehnika što je izazvalo manji požar u prostorijama SNS-a, pa su nakratko morali intervenirati vatrogasci.

Tijekom prosvjeda u Valjevu u izravnim uključenjima reportera mogli su se čuti pozivi da se mirno prođe pored sjedišta SNS-a, ali te pozive najratoborniji među demonstrantima nisu poslušali.

Prosvjedi u Beogradu - 2 Foto: Afp

Incidenata je bilo i na ulicama oko prostorija SNS-a u Novom Beogradu gdje je policija suzavcem i oklopnim vozilima potiskivala demonstrante koji su je zasipali pirotehnikom i raznim predmetima.

Prosvjednici su tokom večeri u Novom Sadu bacali boju na sjedišta lokanih stranaka i koalicijskih partnera SNS-a, a sa prostorija Srpske radikalne stranke skinuta je zastava.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je došlo do "drastičnog narušavanja javnog reda i mira", "brutalnog napada na policiju", demoliranja i paljenja objekata institucija i političkih stranaka. On je također izjavio da je ozlijeđen jedan pripadnik žandarmerije te da je uhićeno 18 ljudi. Dačić nije naveo koliko je građana zatražilo liječničku pomoć.

Ministar unutrašnjih poslova je rekao da je najviše incidenata bilo u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu i da je javni red uspostavljen u sva tri grada.

Višemjesečni prosvjedi, koji su su dosad bili uglavnom mirni, eskalirali su u srijedu navečer u sukobe demonstranata i policije u više gradova Srbije.

Prosvjedi u Beogradu - 1 Foto: Afp

Prosvjedi u Beogradu - 3 Foto: Afp

Prosvjede su pokrenuli studenti nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru u studenome 2024. za koju tragediju krive korumpiranu vlast i zahtijevaju vladavinu prava, te institucija bez političkih pritisaka i utjecaja. Posljednji u nizu zahtjeva je raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora što vlast zasad odbija učiniti.

Oglasio se i Vučić: Maske su pale

Na Instagramu se oglasio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

"Podići ćemo i obnovit ćemo mi prostorije i naših tužiteljstava i sudova i stranačke prostorije, uspjet ćemo mi to sve, sve zajedno sa našim ljudima. A ovo, uz sve ono loše što donosi našoj zemlji, svima nama, ima jednu dobru stvar, sve maske su pale, ljudi sve vide, nervoza im je sve veća, histerija sve veća, nasilje sve izraženije jer nemaju što drugo ponuditi. Vrijeme odgovornosti dolazi i svi ovi ljudi koji su spaljivali, rušili, odgovarat će i bit će kažnjeni za svoja zlodjela. Srbiju, marljive ljude, vrijedne ruke našeg naroda nikad neće moći pobijediti", poručio je na Instagramu predsjednik Srbije.