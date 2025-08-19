Ključa u susjedstvu: "Beograd je kao Kijev 2014. Vučiću sada preostaju samo dva izbora"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u ponedjeljak navečer, u nastavku protuvladinih prosvjeda održanih diljem Srbije, da će država "goniti demonstrante mnogo više, brže i snažnije i uvesti red", dok zapadni mediji oštro pišu o Vučićevoj politici u kojoj mu "kod kuće ipak "ponestaje puta".

Vučić je tijekom večeri posjetio prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u beogadskoj općini Palilula, na kojima su u ponedjejak tijekom prosvjeda polomljena stakla i rekao kako je to "pokazatelj s kavim siledžijama i nasilnicama" država ima posla. Dodao je da prosvjednici "nemaju što ponuditi narodu osim nasilništva, siledžijstva, razbijanja".

Protuvladni prosvjedi održani su i u ponedjeljak navečer diljem Srbije, dok svjetski mediji ocjenjuju da je Vučić usvojio “strategiju straha”, tako što je izveo huligane i privatne zaštitare na ulice suprotstavljajući ih prosvjednicima.

Francuski Le Monde uspoređuje situaciju u Srbiji s događajima u Kijevu 2013.- 2014., kada su huligani i policajci u civilu korišteni da izazovu nasilje. Prema navodima lista, od utorka prošlog tjedna su u više gradova izbili sukobi između pristaša vlasti i demonstranata.

Maskirani napadači demolirali su prostorije Srpske napredne stranke u nekoliko gradova, dok su na društvenim mrežama objavljeni snimci nasilnih uhićenja, a vlasti optužuju oporbu da pokušava “uništiti Srbiju” i izazvati “građanski rat”, citiraju beogradski mediji francuski list.

Le Monde podsjeća da prosvjedi u Srbiji traju već devet mjeseci, nakon što je u studenom prošle godine u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru poginulo 16 ljudi, što je u javnosti protumačeno kao posljedica raširene korupcije.

Prosvjede je ustrajno vidio studentski pokret koji sad od Vučića traži raspisivanje prijevremenih izbora, dovodeći ga u situaciju da se suoči s padom potpore i u doskora odanom biračkom korpusu.

List navodi i da Vučić optužuje “inozemne službe” za pokušaj “obojene revolucije” i oslanja se na pasivnost europskih prijestolnica.

Britanski Financial Times (FT) piše da se poslije desetljeća na vlasti, veterani autoritarnih režima neizbježno suočavaju s pitanjem hoće li pojačati represiju, učvrstiti svoj krug kapitalističkih prijatelja i istisnuti ostatke neovisnih medija ili će se prikloniti oporbenim pozivima na reforme, a da je upravo pred tim izborom sada i Aleksandar Vučić, piše FT.

"Autokrati se uvijek odlučuju za prvi pristup i postaju tvrdokorniji. Sada se s protuvladinim prosvjedima na ulicama glavnog grada suočava i Vučić. Osam godina kao predsjednik Srbije, a prethodno kao premijer, vladao je intervencionističkom rukom, ali je vodio više 'upravljanu demokraciju' nego potpunu autokraciju", piše britanski list, ukazujući da je Vučić na sličan način lukavo balansirao i na globalnoj sceni.

Pema pisanju FT, koje prenosi beogradska agencija FoNet, predsjednik Srbije ima srdačne odnose s Moskvom, ali joj nije toliko prijateljski nastrojen da bi 'razbjesnio' Europsku uniju i Sjedinjene Države, uz prodaju oružja Ukrajini, a udvarao se Pekingu za milijarde dolara kineskih ulaganja u industriju i infrastrukturu.

List ukazuje i na Vučićevo koketiranje sa vođama eurobloka Ursule von der Layen ili francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, ne samo zbog najavljivanja mogućnosti da bi europske rudarske kompanije mogle eksploatirati nalazišta litija u Srbiji.

Vučić je, navodi FT, izgradio dobre odnose i s bliskim suradnicima Donalda Trumpa u prvom mandatu američkog predsjednika.

"Frustracije zbog njegove neodgovorne i netransparentne vladavine prerasle su u prosvjede, a iskra za njih je bio pad nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu prošlog studenoga, kada je poginulo 16 ljudi. Stanicu su renovirale kineske kompanije u okviru inicijative Pojas i put, a Vučićevi protivnici za urušavanje krive državnu korupciju, loše upravljanje i slab nadzor, što smatraju obilježjima njegovog režima", piše FT.

Američka mreža CNN referira se na jedno u nizu Vučićevih obraćanja javnosti u nedjelju, kada je najavio oštre mjere protiv protuvladinih demonstranata nakon višednevnih nereda na ulicama diljem Srbije, koji su doveli u pitanje njegovu sve autokratskiju vlast.

U jednom od čestih televizijskih obraćanja javnosti, Vučić je prosvjednike optužio za "čisti terorizam" i ponovio tvrdnje da su višemjesečni uporni prosvjedi protiv njegove vlasti orkestrirani sa Zapada i usmjereni na uništavanje Srbije, prenosi CNN.

Prosvjedi u Srbiji nastavljaju se iz večeri u večer, a studenti su - nakon više masovnih skupova diljem zemlje, koji su uz ostale u Beogradu 15. ožujka okupili stotine tisuća ljudi - nagovijestili "reprizu" ove jeseni, najvjerojatnije u rujnu.