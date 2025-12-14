Potresna svjedočanstva studentica koje su već preživjele masakre: "Kako je moguće da mi se ovo dogodi dvaput?!"

Najmanje dvije studentice Sveučilišta Brown, koje su se u subotu nalazile na kampusu kada je došlo do smrtonosne pucnjave, već su ranije preživjele školske pucnjave.

Jedna od njih je Mia Tretta, studentica treće godine, koja je 2019. godine ranjena u trbuh tijekom pucnjave u srednjoj školi Saugus u Santa Clariti u Kaliforniji. Tada su dvije osobe ubijene, a napadač je bio 16-godišnji učenik.

Tretta (21) je u subotu učila za završni ispit u svom studentskom domu na Brownu kada je doznala za napad. Planirala je učiti u zgradi za inženjerstvo i fiziku gdje se pucnjava i dogodila, no u posljednji je trenutak promijenila odluku jer se osjećala umorno, prenosi The New York Times.

"Ljudi uvijek misle: To se neće dogoditi meni. Dok nisam bila upucana u svojoj školi, i ja sam mislila isto", ispričala je.

Pucnjava na Sveučilištu Brown Foto: Afp

Druga studentica Browna, Zoe Weissman (20), imala je 12 godina kada je iz susjedne škole svjedočila pucnjavi 2018. godine u srednjoj školi Marjory Stoneman Douglas u Parklandu na Floridi. Rekla je da je kao posljedicu tog napada razvila posttraumatski stresni poremećaj. U toj pucnjavi ubijeno je 17 ljudi.

Weissman, studentica druge godine na Brownu, nalazila se u svojoj sobi u studentskom domu tijekom subotnjeg napada. Za pucnjavu je doznala kada ju je prijatelj nazvao kako bi je upozorio.

Isprva se osjećala uspaničeno i otupjelo, rekla je. Ti su osjećaji ubrzo prerasli u bijes. "Kako se ova država usuđuje dopustiti da se ovako nešto meni dogodi drugi put?", poručila je.

Obje studentice rekle su da im je pucnjava ponovno narušila osjećaj sigurnosti koji su godinama gradile, oslanjajući se na uvjerenje da je malo vjerojatno da će netko tijekom života svjedočiti dvjema školskim pucnjavama.

Pucnjava na Sveučilištu Brown Foto: Afp

"Jedina stvar koja mi je pružala utjehu bila je pomisao da je, statistički gledano, gotovo nemoguće da mi se ovo ponovno dogodi. A sada smo očito došli do točke u kojoj to više nitko ne može reći", rekla je Weissman.

Tretta je rekla da je Sveučilište Brown odabrala zbog njegova sigurnog okruženja. "Činilo se kao sigurnije mjesto nakon što mi je cijeli osjećaj sigurnosti i nevinosti oduzet u Saugusu. No, najgore se ponovno dogodilo", poručila je.