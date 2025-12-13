Svjetsko znanje u hrvatskim bolnicama zahvaljujući Zakladi Ana Rukavina: "Više od 170 nobelovaca je radilo na projektima"

Svjetsko znanje u hrvatskim bolnicama - za to su zaslužni mladi liječnici čiji je odlazak u inozemstvo financiran zahvaljujući radu Zaklade Ana Rukavina i pozivima građana na broj 060 9000. Naime, sredstva u sklopu humanitarne akcije "Želim život", koja traje cijeli prosinac, ulažu se u širenje registra matičnih stanica, ali i stručna usavršavanja 14 liječnika i jedne medicinske sestre.

"Iskustva su odlična, svakako da je ovo važno iskustvo za usporediti, iječnje oboljelih od zloćudnih hematoloških bolesti kod nas i ovdje i neke stvari pokušati implementirati", rekao je Marin Međugorac, specijalist hematologije, KBC Zagreb, koji se idući tjedan vraća iz Londona.

Mlade liječnike posebno veseli najava proizvodnje CAR-T imunoterapije u Hrvatskoj.

"Kod nas u Hrvatskoj u ovom trenutku je dostupan samo jedan takav komercijalni pripravak, a mi se nadamo da tu postoji prostor za napredak, proširenje indikacija i razvoj novih vrsta tzv. CAR-T stanica", dodao je Međugorac.

"Svaki dan imate osjećaj da se te na posebnom mjestu, više od 170 nobelovaca je radilo na projektima koje je vodio NIH", rekao je Marin Šimunić, koji se iz američkog Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) vratio u Split.

