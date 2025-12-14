Užas na sveučilištu! Dvoje mrtvih, više je ranjenih u pucnjavi. Policija traga za ubojicom: "Tražimo muškarca u crnom..."

Policija na Rhode Islandu kasno u subotu tragala je za osumnjičenikom nakon pucnjave na Sveučilištu Brown u Providenceu u kojoj su dva studenta poginula, a osam drugih teško ranjeno na fakultetu Lige bršljana, rekli su dužnosnici. Deveta osoba je ranjena djelićima metaka.

Ulice oko kampusa ostale su blokirane i pune vozila hitne pomoći satima nakon pucnjave, a policijski službenici pojačali su sigurnost diljem grada dok je policija nastavila potragu.

"Odgovorna osoba je još uvijek na slobodi", rekao je gradonačelnik Brett Smiley novinarima na konferenciji za novinare.

Zamjenik načelnika policije Timothy O'Hara rekao je da osumnjičenik nije identificiran.

Dužnosnici su rekli da traže muškarca odjevenog u crno i objavili su video osumnjičenika, za kojeg je O'Hara rekao da je možda nosio masku. Dodao je da su dužnosnici pronašli čahure s mjesta pucnjave, ali da policija nije bila spremna objaviti detalje.

Pucnjava na sveučilištu Brown Foto: Afp

Dužnosnici su rekli da je napadač pobjegao nakon što je pucao na studente u Brownovoj zgradi inženjerstva Barus & Holley, gdje su se u to vrijeme održavali ispiti.

"Tjedan i pol nas dijeli od Božića. Dvije osobe su danas umrle, a još osam je u bolnici", rekao je Smiley ranije te večeri. "Stoga vas molim da se molite za te obitelji."

Brown se nalazi na College Hillu u Providenceu, glavnom gradu savezne države Rhode Island. Sveučilište ima stotine zgrada, uključujući predavaonice, laboratorije i spavaonice.

"Ovo je dan za koji se nadamo da se nikada neće dogoditi, i dogodio se", rekla je novinarima predsjednica Browna Christina Paxson, potvrđujući da su sve ili gotovo sve žrtve studenti.

Kako se vijest o pucnjavi proširila, fakultet je upozorio studente da se sklone.

Student Browna Chiang-Heng Chien rekao je lokalnoj TV postaji WJAR da je radio u laboratoriju s još trojicom kolega kada je vidio tekst o situaciji s aktivnim strijelcem u susjednom bloku. Čekali su ispod stolova oko dva sata, rekao je.

Guverner Rhode Islanda Daniel McKee obećao je da će strijelac biti priveden pravdi. "Pobrinut ćemo se da uhvatimo osobu koja je prouzročila toliko patnje tolikim ljudima."

Potraga za osumnjičenikom bila je dijelom otežana jer je centar Providencea bio prepun blagdanskih kupaca i tisuća ljudi koji su prisustvovali koncertima, izvijestili su lokalni mediji. Savezne snage za provođenje zakona i policija iz okolnih gradova i mjesta pomagali su u potrazi, rekli su dužnosnici.

Prema izvješćima lokalnih medija, javna mjesta diljem grada uvela su dodatnu sigurnost.

Predsjednik Donald Trump rekao je novinarima u Bijeloj kući da je obaviješten o situaciji, koju je nazvao "strašnom".

"Sve što sada možemo učiniti jest moliti se za žrtve i za one koji su jako teško ozlijeđeni."

Pucnjava na sveučilištu Brown Foto: Afp

U usporedbi s mnogim zemljama, masovne pucnjave u školama, na radnim mjestima i mjestima bogoslužja češće su u SAD-u, koji ima neke od najpopustljivijih zakona o oružju u razvijenom svijetu.

Arhiva oružanog nasilja, koja definira masovne pucnjave kao svaki incident u kojem su četiri ili više žrtava upucane, ove je godine u SAD-u zabilježila 389 takvih pucnjava, uključujući najmanje šest takvih pucnjava u školama.

Prošle godine u SAD-u se dogodilo više od 500 masovnih pucnjava.