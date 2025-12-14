VIDEO Policija objavila snimku ubojice studenata, u tijeku je velika potraga: "Ne izlazite!"

Policija traga za osumnjičenikom nakon pucnjave koja se u subotu dogodila na Sveučilištu Brown u Providenceu (Rhode Island), u kojoj su dva studenta poginula, a devet ih je ranjeno.

Muškarac za kojeg se vjeruje da je ubojica odjeven je u tamnu odjeću, a procjenjuje se da ima oko 30 godina. Snimljen je kako se kreće ulicom u blizini mjesta pucnjave, a svjedoci su policiji rekli da je moguće da je nosio sivu masku s kamuflažnim uzorkom.

Stanovnicima oko kampusa se i dalje savjetuje da ne izlaze. Policija će pratiti one koji nisu kod kuća na sigurno, javlja CNN.

U nedjelju će na području grada biti pojačana prisutnost policije, izjavio je gradonačelnik Providencea Brett Smiley. Dodao je kako "ne preporučuje" da stanovnici otkazuju svoje planove za vikend, unatoč tome što potraga za osumnjičenikom još traje.

Policajci su pretražili su dio zgrada u okolici Sveučilišta Brown te pregledali učionice u kojima su se studenti zabarikadirali radi vlastite sigurnosti.

Nadležne vlasti naknadno će provesti analizu kako bi se utvrdilo jesu li zgrade Sveučilišta Brown bile dovoljno sigurne nakon što je gradonačelnik izjavio da su vanjska vrata zgrade u kojoj je došlo do pucnjave u tom trenutku bila otključana.