Dragica je 14 mjeseci živjela s mrtvim suprugom: Sin joj lagao da se oporavlja

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PišeJ. M., 06. kolovoza 2026. @ 11:15 komentari
Obiteljska kuća u Gold Coastu
Obiteljska kuća u Gold Coastu Foto: Queensland Police
Mumificirano tijelo muškarca pronađeno je u obiteljskoj kući tek 14 mjeseci nakon smrti.
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