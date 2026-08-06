Dragica je 14 mjeseci živjela s mrtvim suprugom: Sin joj lagao da se oporavlja

Australski sud osudio je Nikolu Golema na devet godina zatvora nakon što je priznao krivnju za ubojstvo iz nehaja i nedopušteno postupanje s tijelom očuha. Sud je utvrdio da je više od godinu dana skrivao njegovu smrt i lagao majci, koja je sve to vrijeme spavala pokraj tijela svojeg supruga.

Mumificirano tijelo 69-godišnjeg Tomislava Nemesa pronađeno je u travnju 2023. u obiteljskoj kući u australskom Gold Coastu. Obitelj je s ostacima živjela čak 14 mjeseci.

Vrhovni sud u Brisbaneu utvrdio je da je Golem priznao krivnju za ubojstvo iz nehaja i nedopušteno postupanje s tijelom preminule osobe. U kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, pa će već sljedeći mjesec steći pravo na uvjetni otpust. Kao dio razloga naveli su i napadaje koje Golem ima te to što mora koristiti invalidska kolica.

Prema navodima suda, Tomislav Nemes liječio se od dijabetesa koji nije bio dobro reguliran, a imao je i povišen krvni tlak te bolove u leđima. Uzrok smrti nije javno objavljen. On i supruga Dragica bili su Jehovini svjedoci te su od 2020. počeli odbijati "zapadnjačko", odnosno konvencionalno medicinsko liječenje, izbjegavati odlaske liječnicima i preporučenu terapiju. Nemes je nakon pada 2021. godine ostao prikovan za krevet, a prije nego što je pao u komu odbio je odlazak u bolnicu, piše ABC.

Tomislav Nemes Foto: Queensland Police

Sutkinja Rebecca Treston rekla je da je "jednostavno bio ostavljen da trune" te da je ono što se događalo nakon njegove smrti "doista teško razumjeti".

Nakon njegove smrti Golem nije obavijestio vlasti niti članove obitelji. Umjesto toga, više od godinu dana lagao je svojoj majci, koja je, prema riječima suda, bila "psihički nestabilna i ranjiva", da je njezin suprug živ te da liječnici preporučuju mirovanje i biljne pripravke.

"Ozbiljno ste obmanuli svoju majku. Znali ste da je mrtav. Zbog toga je još neko vrijeme spavala pokraj tijela svojeg supruga, sve dok miris raspadanja nije postao nepodnošljiv", rekla je sutkinja tijekom izricanja presude.

Sud je također utvrdio da je Golem Nemesu oduzeo mobitel nakon što je počeo s ulaganjem novca, čime je ostao odsječen od članova obitelji koji su živjeli u drugim australskim saveznim državama.

Njegova kći Suzanna Belijanski posumnjala je da nešto nije u redu nakon što mjesecima nije uspjela stupiti u kontakt s ocem. Kada je došla do kuće, rekla je da su joj Golem i njegova majka agresivno rekli da ode te joj ispričali niz laži, uključujući i to da je otac u bolnici pod drugim identitetom.

Kazala je i da je policija u početku odgađala izlazak na teren. Kada su policajci napokon u travnju 2023. ušli u kuću kako bi provjerili je li s Nemesom sve u redu, pronašli su njegove mumificirane ostatke.

Druga kći, Elizabeth Marzano, na sudu je rekla da je vjerovala kako njezin otac uživa u mirovini te da nije znala da je bolestan.

"Stalno se pitam - je li mislio da smo ga napustili? Je li znao da bismo došli po njega da smo samo znali?" rekla je.

Nemes s 15 godina u Australiju stigao iz Hrvatske

Golem se nije izjasnio krivim za ubojstvo, ali je priznao krivnju za ubojstvo iz nehaja i nedopušteno postupanje s tijelom. Njegov odvjetnik Martin Longhurst rekao je da su Golem i očuh bili vrlo bliski te da se njegov klijent kaje. Tvrdi da je majci lagao jer se bojao da će je istina teško pogoditi.

Naveo je i da je kao osmomjesečna beba pretrpio tešku ozljedu mozga te da je možda imao intelektualnih poteškoća.

Nemesove kćeri opisale su oca kao marljiva i uspješna čovjeka koji se u Australiju s 15 godina doselio iz tadašnje Jugoslavije, odnosno današnje Hrvatske te izgradio uspješan život.

"I danas, desetljećima kasnije, ljudi prilaze našoj obitelji i govore nam da je njihov život u Australiji započeo zato što im je tata pružio priliku", rekla je Marzano. "Pomaganje drugima jednostavno je bilo dio njegove osobnosti."