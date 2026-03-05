"Nije nam svejedno, najgori dan do sada": Organiziran povratak 500 hrvatskih državljana

Prvi komercijalni let iz Dubaija sletio je u Zagreb, označivši početak povratka hrvatskih državljana s ratom zahvaćenog Bliskog istoka. Oni koji se žele vratiti kući s nestrpljenjem čekaju poziv na let, dok istovremeno dobivaju upozorenja i upute da potraže sklonište.

Nakon nekoliko dana neizvjesnosti, prvi Hrvati vratili su se u domovinu komercijalnim letom iz Dubaija. U zračnoj luci vladalo je veselje.

“Svi smo joj došli, njeni najbliži prijatelji, da je podržimo i dočekamo. Užasan osjećaj. Bilo je baš pod pritiskom, nama je bilo svima kao i njoj, ali evo dočekali smo da je sve dobro prošlo i evo da nam je stigla napokon”, rekla je Iva iz Imotskog.

Među 39 hrvatskih državljana na letu bio je i 12-godišnji Mika.

"U Dubaiju je bilo super. Živim tamo šest mjeseci, škole su jako dobre. Arapski, španjolski, francuski sve učimo. Ljudi su dobri, nema ničeg lošeg, nismo očekivali da će tako biti. Bog da, nadamo se da će sve biti dobro”, rekao je Mikael Vilenica.

Povratak Hrvata u domovinu - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Povratak Hrvata u domovinu - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Oni koji su stigli u Hrvatsku opisali su situaciju u Dubaiju.

"Nije bila velika frka, strah ili nelagoda. Ali tamo sve normalno funkcionira, nemate osjećaj da je neko izvanredno stanje”, dodao je Lovro Ivas.

"Tamo smo se zatekli, bili smo s prijateljima turistički. Tu i tamo se čula koja eksplozija, ali sve je bilo presretano od njihove zračne obrane koja je na vrhunskom nivou. Ljudi su izlazili na ulice, izlazilo se van”, rekao je Ivan Grubišić.

Na putu iz Dubaija prema Zagrebu krenuo je zrakoplov Croatia Airlinesa s hrvatskim državljanima. Marino Divković se javio tik pred polijetanje:

"Idemo napokon našoj kući. Bilo je jako teško, ali uspjeli smo sve i jedva čekam da dođemo u našu prelijepu zemlju koja je najbolja na svijetu", rekao je Marino.

Trebalo bi poletjeti još letova, a mnogi ih nestrpljivo čekaju.

"Nije nam svejedno. Danas mi je najgori od svih dana. Kad se sjetite da morate letjeti u ovom ozračju i još usred noći, dosta me strah tog samog leta, ali nadam se da će sve biti u redu kao što je bilo i zadnjih dana i da ćemo svi zajedno doći u Hrvatsku sretno", rekao je Toni Dabinović.

Povratak Hrvata u domovinu - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Ipak, tijekom večeri ponovno su dobili upozorenja zbog potencijalnih raketnih prijetnji i upute da potraže sklonište.

"Na putu prema Zagrebu je avion koji ide preko Grčke, kapaciteta 149 putnika, a u zračnu luku trebao bi stići oko ponoći. Tijekom idućih dana, ovisno o potrebama, Hrvatska je spremna poslati još tri zrakoplova Croatia Airlinesa kao dodatnu mogućnost repatrijacije naših državljana.

Uz to, Hrvati koji su zapeli u Dubaiju na raspolaganju imaju još dva charter leta lokalnih prijevoznika na relaciji Dubai–Zagreb, koji će poletjeti noćas i sutra rano ujutro, u 1:30 i 2:00 sata po našem vremenu, s ukupnim kapacitetom 300 mjesta", rekla je Sanja Vištica, novinarka dnevnika Nove TV.

Sanja Vištica, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"U suradnji s austrijskim vlastima osigurano je još 30 mjesta za Hrvate na današnjem letu iz Rijada za Beč. Kada se to sve zbroji, ovim letovima omogućen je povratak oko 500 hrvatskih državljana. Uz to, ranije su evakuirani svi Hrvati koji su se nalazili u Izraelu i Jordanu i koji su zatražili evakuaciju", nadodaje Vištica.