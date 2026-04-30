Drama u banci: Došao s kosturom, razlog je šokirao javnost

Muškarac u istočnoj Indiji izazvao je val ogorčenja nakon što je u banku donio kosturne ostatke svoje sestre kako bi dokazao da je umrla i pokušao podići njezinu ušteđevinu.

Snimka iz savezne države Odisha, na kojoj 52-godišnji Jitu Munda nosi posmrtne ostatke u vreći i ostavlja ih ispred ulaza u banku, brzo se proširila društvenim mrežama. Munda tvrdi da se na taj potez odlučio nakon što mu je više puta odbijen pristup novcu jer nije mogao predočiti službeni dokaz o smrti.

Policija je potvrdila da je muškarac iskopao posmrtne ostatke svoje sestre kako bi ih odnio u banku.

Banka, međutim, odbacuje takve tvrdnje. Iz Indian Overseas Bank, koja upravlja lokalnom podružnicom, poručili su da od njega nikada nisu tražili fizički dokaz smrti, već isključivo zakonom propisanu dokumentaciju. Navode i da je cijeli incident rezultat nepoznavanja procedura te da je novac u međuvremenu isplaćen zakonskim nasljednicima.

Slučaj iz okruga Keonjhar privukao je pozornost diljem zemlje, a brojni su kritizirali birokraciju i nedostatak pomoći muškarcu u pokušaju da dođe do sestrine ušteđevine.

Ministar prihoda savezne države Odisha, Suresh Pujari, rekao je da je pokrenuta istraga te da bi protiv voditelja poslovnice mogle biti poduzete mjere. Lokalna uprava izrazila je duboku zabrinutost, naglasivši da je zaštita dostojanstva građana prioritet, piše BBC.

Munda je za BBC Hindi ispričao da su problemi počeli nakon smrti njegove 56-godišnje sestre Kalare, koja je radila kao nadničarka. Nakon smrti supruga i sina vratila se u obiteljsku kuću, a nekoliko mjeseci prije smrti prodala je stoku i na račun položila oko 19.300 rupija.

Nakon njezine smrti, Munda je, kaže, više puta pokušao podići novac, ali bez uspjeha.

"Kad me upravitelj banke odbio saslušati i stalno tražio dokaze, postao sam frustriran. Donio sam kostur kako bih dokazao da je umrla", rekao je.

Video ne prikazuje tko ga je snimio, ali je dodatno otvorio raspravu o birokratskim preprekama s kojima se obitelji suočavaju nakon smrti člana, posebno u ruralnim područjima gdje je teško doći do potrebnih dokumenata.

U Indiji, ako vlasnik računa ne imenuje osobu koja može raspolagati sredstvima, obitelj mora dostaviti smrtovnicu i dokaz o nasljedstvu prije isplate novca – proces koji može biti dugotrajan i kompliciran.

Iz banke tvrde da je Munda bio upoznat s procedurom, ali je nije slijedio. Navode i da je prvi put došao u poslovnicu u alkoholiziranom stanju te se ponašao neprimjereno, a kasnije se vratio s posmrtnim ostacima, što su opisali kao uznemirujuću situaciju.

Voditelj poslovnice Sushant Kumar Sethi izjavio je da je Munda u početku tvrdio da mu je sestra paralizirana i da ne može doći u banku, zbog čega su zaposlenici ponudili da je posjete kod kuće. Kasnije je, tvrdi, rekao da je umrla.

Sethi je također naveo da Munda u posljednja dva mjeseca nije dolazio u poslovnicu te da su se drugi nasljednici u međuvremenu javili kako bi preuzeli novac, zbog čega su od njih zatraženi potrebni dokumenti.

Policija i lokalne vlasti na kraju su intervenirale, uvjerile Mundu da vrati posmrtne ostatke na groblje i obećale da će njegov slučaj biti riješen. Također mu je ponuđena financijska pomoć od 30.000 rupija.

Do srijede su izdani smrtovnica i dokumenti o nasljedstvu, a banka je potvrdila da je novac isplaćen članovima obitelji.