VIDEO Trump sletio na kinesko tlo! Predsjednik Xi Jinping pripremio spektakularan doček

Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Peking, gdje ga je dočekao kineski predsjednik Xi Jinping u sklopu jednog od najvažnijih diplomatskih susreta godine. Riječ je o prvom posjetu jednog američkog predsjednika Kini u gotovo deset godina, a sve se odvija u trenutku pojačanih globalnih napetosti i osjetljivih trgovinskih pregovora između najvećih svjetskih ekonomija.

Trump je u Peking stigao uz raskošan ceremonijalni doček u zračnoj luci, gdje se nije štedjelo – za njega je prostrt crveni tepih uz vojni orkestar, počasnu gardu i stotine mladih koji su mahali američkim i kineskim zastavama.

U fokusu američko-kineskih razgovora u iduća dva dana bit će trgovinski odnosi između SAD-a i Kine, pitanje Tajvana, razvoj umjetne inteligencije te rat na Bliskom istoku i situacija s Iranom. Analitičari navode kako obje strane pokušavaju stabilizirati odnose nakon višegodišnjih napetosti i carinskih sukoba.

Trump je prije dolaska poručio da želi "otvoriti kinesko tržište američkim kompanijama", dok Peking očekuje ublažavanje američkih ograničenja na izvoz naprednih tehnologija i čipova.

JUST IN: President Trump has arrived in Beijing for a multi-day summit with Chinese President Xi Jinping, during which he said he'd seek to deepen diplomatic and economic ties between the world's two largest economic powers. https://t.co/R3DdfS81Wr pic.twitter.com/8HrSNMCzZN — ABC News (@ABC) May 13, 2026

Uz američkog predsjednika u Kini su i vodeći ljudi velikih tehnoloških i industrijskih kompanija, među kojima su direktor Nvidije Jensen Huang, Teslin Elon Musk, Appleov Tim Cook te čelnici Boeinga i drugih američkih korporacija.

Posebnu pažnju privlači pitanje umjetne inteligencije i izvoza naprednih čipova, područje u kojem Washington posljednjih godina pokušava ograničiti kineski tehnološki razvoj. Istodobno, Kina želi zadržati pristup američkoj tehnologiji i stabilne gospodarske odnose s SAD-om.

Jedna od najosjetljivijih tema bit će pitanje Tajvana. Peking očekuje da Washington ublaži vojnu podršku tom otoku, dok dio američkih političara upozorava da bi Trump mogao biti spreman na određene ustupke Kini kako bi postigao trgovinske dogovore i smirio globalna tržišta, piše CNN.

Razgovori se odvijaju i u sjeni sukoba s Iranom te zabrinutosti zbog sigurnosti Hormuškog tjesnaca, ključne svjetske rute za transport nafte. Kina, kao veliki uvoznik energenata iz regije, zainteresirana je za stabilizaciju situacije, dok Washington pokušava dobiti kinesku podršku za smanjenje napetosti.

Iako se ne predviđaju veliki povijesni sporazumi, obje strane žele pokazati spremnost na suradnju i smanjivanje tenzija u trenutku kada globalno gospodarstvo prolazi kroz vrlo neizvjestan period.