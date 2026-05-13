FOTO Pogledajte koga je Trump poveo u Kinu: Popis je poduži, neka imena su vrlo zanimljiva

Američki predsjednik Donald Trump otputovao je u Kinu, a u Peking bi trebao stići u srijedu, prije razgovora zakazanih za četvrtak i petak. Bit će to jegov prvi posjet Kini od 2017. godine.

Trump je na samit u Kinu pozvao i čelnike nekih od najvećih američkih kompanija, među njima Tesle, Applea, BlackRocka i Boeinga, potvrdio je dužnosnik Bijele kuće. U američkom izaslanstvu su i predstavnici Blackstonea, Cargilla, Citigroupa, Goldman Sachsa, Mastercarda, Mete, Qualcomma i Vise.

Bijela kuća navodno želi iskoristiti posjet za sklapanje novih poslovnih sporazuma i kupoprodajnih ugovora s Pekingom,

Zanimljiv popis

Elon Musk jedan je od istaknutih američkih poslovnih čelnika koji prate Trumpa na njegovu ovotjednom državničkom posjetu Kini, a da se ukrcao u predsjednički zrakoplov Air Force One, koji je poletio za Peking, potvrdila je glasnogovornica Bijele kuće, piše Reuters.

Najbogatiji čovjek svijeta, koji je trenutno usred sudskog spora s čelnikom tvrtke OpenAI u Kaliforniji, dio je skupine rukovoditelja pozvanih da se pridruže Trumpu.

Na popisu putnika nalazi se i Tim Cook, koji u rujnu službeno odlazi s mjesta izvršnog direktora Applea, te Jensen Huang, čelnik Nvidije, jednog od najvećih svjetskih dobavljača čipova za umjetnu inteligenciju.

U Trumpovoj pratnji su i izvršni direktor Boeinga Robert "Kelly" Ortberg, predsjednik i izvršni direktor Blackrocka Larry Fink, predsjednik, izvršni direktor i suosnivač Blackstonea Stephen Schwarzman, predsjednik i izvršni direktor Cargilla Brian Sikes te predsjednica i izvršna direktorica Citija Jane Fraser.

U izaslanstvu su također izvršni direktor Coherenta Jim Anderson, predsjednik i izvršni direktor GE Aerospacea H. Lawrence Culp, predsjednik i izvršni direktor Goldman Sachsa David Solomon, izvršni direktor Illumine Jacob Thaysen, izvršni direktor Mastercarda Michael Miebach, predsjednica i potpredsjednica Mete Dina Powell McCormick, predsjednik i izvršni direktor Microna Sanjay Mehrotra, predsjednik i izvršni direktor Qualcomma Cristiano Amon te izvršni direktor Vise Ryan McInerney.

Na dnevnom redu razgovora Trumpa i Xija trebale bi biti trgovina, umjetna inteligencija, kontrole izvoza, Tajvan i rat u Iranu, a sastanak će se odviti nakon višemjesečne eskalacije odnosa između SAD-a i Kine oko AI tehnologije, sankcija i izvoza rijetkih minerala.

Važan test za Trumpa

Posebnu pozornost privlači dolazak Muska, milijardera koji posljednjih godina ima složen odnos s Kinom, jednim od ključnih tržišta za Teslu, a i tvornica u Šangaju važan je dio globalne proizvodne mreže te kompanije, podsjeća CNBC.

Huang, direktor Nvidije, rekao je da mu je velika čast predstavljati SAD. Nvidia je ključna za rivalstvo između SAD-a i Kine oko računalnih čipova i umjetne inteligencije, pogotovo uslijed američko-kineskog sukoba oko izvoza naprednih AI čipova.

Posebnu pozornost privlači uvrštavanje direktora Micron Technologyja u Trumpovu delegaciju. Peking je još 2023. godine ograničio korištenje pojedinih Micronovih čipova u kritičnoj infrastrukturi, pozivajući se na nacionalnu sigurnost, a kompanija je tada upozorila da je ta odluka negativno utjecala na njezino poslovanje u Kini.

Poluvodiči stoga i dalje ostaju jedno od ključnih područja američko-kineskih odnosa, unatoč dugotrajnim napetostima oko tehnologije i ograničenja izvoza naprednih čipova.

Kompanija Illumina priopćila je da je njezin direktor počašćen pozivom te se nada kako će to putovanje pomoći jačanju odnosa i razvoju precizne medicine.

Direktorica Citigroupa poručila je da je vrlo važno vidjeti dijalog između dviju najvećih svjetskih ekonomija: "Svima nam treba da se taj angažman nastavi."

Trumpov posjet Kini smatra se važnim testom krhkog trgovinskog primirja između dviju najvećih svjetskih ekonomija nakon višemjesečnog trgovinskog rata, tijekom kojeg su obje strane uvodile carine, a one su u pojedinim trenucima prelazile i 100 posto.