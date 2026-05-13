Počeli upisi u dječje vrtiće u Zagrebu: Evo kako podnijeti zahtjev

Grad Zagreb otvorio je danas upise u gradske vrtiće za pedagošku godinu 2026./2027. Zahtjevi se podnose digitalnim putem, a sustav je sada povezan s državnim i javnim registrima, što omogućuje dohvat ključnih podataka i jednostavniju prijavu.

Sve informacije i pristup prijavi dostupni su na mrežnoj stranici vrtici.zagreb.hr.

Zahtjevi za upis se zaprimaju do petka, 22. svibnja u 16 sati. Inicijalni rezultati upisa bit će objavljeni 17. lipnja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića. Nakon objave slijedi rok za prigovore od 17. do 25. lipnja, dok će revidirani rezultati biti objavljeni 8. srpnja.

“Nakon upisa u gradske vrtiće, kroz ljeto traju upisi u privatne i vjerske vrtiće, koji raspolažu s između 1.100 i 1.500 mjesta. Očekujemo da će do rujna sva djeca koja ispunjavaju uvjete biti upisana. Podsjećam da smo i prošle godine finalne brojke o upisima imali u rujnu, te da je u gradskim vrtićima ostalo slobodnih mjesta”, poručila je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba.

U ovogodišnje upise uključena su i tri nova dječja vrtića u Borovju, Podbrežju i Stenjevcu, s ukupno oko 500 novih mjesta. U izgradnji je i vrtić u Remetincu s 12 odgojnih skupina koji će biti dovršen do kraja jeseni, nakon čega će se provesti upisi za taj objekt.

Istodobno, zbog početka izgradnje novog vrtićaIvane Brlić Mažuranić u Dubravi, kapaciteti u tom dijelu grada bit će privremeno smanjeni. Objekt tog vrtića je dotrajao i nužna je izgradnja novog, koji će moći primiti veći broj djece, u kvalitetnim suvremenim uvjetima za odgoj i obrazovanje.

Od 2021. godine kapacitet gradskih vrtića povećan je za 1.400 novih mjesta kroz otvaranje novih vrtića, dok je dodatno povećanje broja mjesta ostvareno i optimizacijom rasporeda jasličkih i vrtićkih skupina.

Gradski dječji vrtići upise provode tijekom cijele pedagoške godine. Roditelji zahtjev mogu podnijeti bilo kojem dječjem vrtiću tijekom cijele godine, a sve potrebne informacije mogu naći na vrtici.zagreb.hr.