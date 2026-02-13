Obavijesti Foto Video Pretražite
ŠOKANTNI MAILOVI I TAJNE SNIMKE

Otkrivene tajne kamere u kući užasa, zbog Epsteina pala bivša Obamina savjetnica: "Obožavam te"

Piše M. T., 13. veljače 2026. @ 08:57 komentari
Slučaj Jeffreyja Epsteina - 2
Slučaj Jeffreyja Epsteina - 2 Foto: AFP
skombiniraj i ostavku i kamere u uvodu članka Objava novih dokumenata iz slučaja Jeffreyja Epsteina donosi dva snažna odjeka: e-mailovi koji upućuju na postavljanje skrivenih kamera u njegovu domu na Floridi te ostavku glavne pravnice Goldman Sachsa Kathy Ruemmler zbog otkrića o njezinoj bliskoj komunikaciji s osuđenim seksualnim prijestupnikom.
