Otkrivene tajne kamere u kući užasa, zbog Epsteina pala bivša Obamina savjetnica: "Obožavam te"

Sky News otkrio je razmjenu e-mailova iz 2014. godine koja pokazuje da je osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein zatražio od jednog zaposlenika da u njegovoj kući u Palm Beachu na Floridi postavi skrivene nadzorne kamere.

Prema prepisci, suradnik mu je odgovorio kako planira uređaje sakriti u kutije s maramicama unutar kuće.

Fotografije iz ostavštine Jeffreyja Epsteina - 3 Foto: Profimedia

Sporne poruke dio su milijuna dokumenata koje je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo prošlog mjeseca.

U e-mailu od 5. veljače 2014. Epstein piše: "Nabavimo tri skrivene kamere s detekcijom pokreta, koje snimaju, hvala".

Pet sati kasnije stiže odgovor: "Jeffrey, već sam jučer kupio dvije kamere. Sinoć sam ih napunio i sada ih ugrađujem".

Tim Sky Newsa pregledao je više od tisuću fragmentiranih videozapisa koje je Ministarstvo pravosuđa objavilo u sklopu dokumentacije.

Čini se da su mnoge snimke nastale u Epsteinovu uredu u njegovoj rezidenciji na Floridi.

Na jednoj nadzornoj snimci vidi se muškarac, za kojeg se pretpostavlja da je Epstein, kako u toj prostoriji razgovara sa ženama. Druga prikazuje ženu koja kleči pokraj njega.

Sky News ne može s potpunom sigurnošću utvrditi kada su te snimke nastale.

Iz policijskih dokumenata poznato je da su se žrtve pribojavale da su potajno snimane.

Novo otkriveni e-mailovi i analizirani vizualni materijali sugeriraju da su te bojazni bile utemeljene.

Glavna pravnica Goldman Sachsa dala ostavku

Vezano za slučaj Epstein, objavljeno je kako je Kathy Ruemmler, glavna pravnica Goldman Sachsa i bivša savjetnica Bijele kuće u vrijeme Baracka Obame, objavila da podnosi ostavku nakon što su se pojavili e-mailovi koji otkrivaju blizak odnos između nje i Jeffreyja Epsteina, kojeg je u porukama oslovljavala s "Ujak Jeffrey".

Ruemmler je u četvrtak priopćila da će "odstupiti s dužnosti glavne pravne direktorice i glavne pravne savjetnice Goldman Sachsa s 30. lipnja 2026."

Sve do ostavke nastojala se distancirati od spornih e-mailova i druge korespondencije te je odlučno poručivala da neće napustiti jednu od najutjecajnijih pravnih pozicija na Wall Streetu, koju je obnašala od 2020. godine.

Iako je u novijim izjavama Epsteina nazvala "čudovištem", njihov je odnos prije njegova drugog uhićenja 2019. zbog seksualnih zločina – te kasnijeg samoubojstva u zatvoru na Manhattanu – bio bitno drugačiji. U porukama ga je nazivala "Ujak Jeffrey" i pisala da ga obožava.

U izjavi prije njezine ostavke, glasnogovornik Goldman Sachsa poručio je da Ruemmler "žali što ga je ikada poznavala".

Nakon odlaska iz Bijele kuće 2014. i povratka u privatnu praksu, Ruemmler je od Epsteina primila više skupocjenih darova, uključujući luksuzne torbice i bundu. Darovi su uručeni nakon što je Epstein već bio osuđen za seksualne zločine 2008. i upisan u registar seksualnih prijestupnika.

"Predivno i tako pažljivo! Hvala Ujaku Jeffreyju!!!", napisala mu je 2018. godine, javlja The Guardian.

Na Wall Streetu se tradicionalno ne gleda blagonaklono na razmjenu darova između klijenata i bankara ili odvjetnika, osobito kada je riječ o luksuznim poklonima koji mogu predstavljati sukob interesa. Prema kodeksu ponašanja, Goldman Sachs od zaposlenika zahtijeva prethodno odobrenje prije primanja ili darivanja poklona klijentima, dijelom kako bi se izbjeglo kršenje propisa protiv podmićivanja.

Slučaj Jeffreyja Epsteina - 1 Foto: AFP

Ruemmler je bila dio najužeg vodstva Goldman Sachsa, među najvišim izvršnim dužnosnicima investicijske banke. Još u prosincu izvršni direktor David Solomon opisao ju je kao "izvrsnu odvjetnicu" te istaknuo da ima njegovo puno povjerenje i potporu.

U četvrtak je Solomon izjavio: "Kao jedna od najuspješnijih stručnjakinja u svojem području, Kathy je mnogima bila mentorica i prijateljica te će nam nedostajati. Prihvatio sam njezinu ostavku i poštujem njezinu odluku."

Prema dvama dokumentima koji se pozivaju na bilješke službenika za provedbu zakona, Epstein je 6. srpnja 2019., na dan uhićenja, među ostalim pozivima nazvao i Ruemmler na mobitel.

U zasebnoj bilješci Federalnog istražnog ureda (FBI) navodi se da je istoga dana Epstein rekao: "Je li ovo zbog trgovine ljudima? Je li ovo zbog maloljetnica?"

Autor FBI-jeva dokumenta, čije ime nije navedeno, zabilježio je i Epsteinove riječi: "Ovo je loše, ovo je stvarno loše".

Fotografije iz dosjea o Epsteinu Foto: Afp

Dokumenti pokazuju da je Ruemmler s Epsteinom intenzivno komunicirala od 2014. do 2019., i to i nakon njegove nagodbe iz 2008., kada je priznao krivnju za podvođenje maloljetne osobe.

Ta komunikacija uključivala je i savjetovanje Epsteina o tome kako odgovoriti na medijski upit 2019. godine u vezi s navodnim povlaštenim pravnim tretmanom koji je dobio zahvaljujući svojim vezama.

"Bila sam odvjetnica obrane kada sam imala posla s Jeffreyjem Epsteinom", izjavila je Ruemmler za Reuters 3. veljače.