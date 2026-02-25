Trump u govoru o stanju nacije opet spomenuo "treći mandat": Ustav kaže "ne", ali saveznici traže rupe u zakonu

Donald Trump je u svom opširnom govoru o stanju nacije ponovno spomenuo "treći mandat". Američki Ustav, vrhovni zakon SAD-a, u svom 22. amandmanu je kristalno jasan: "Nitko ne može biti izabran na dužnost predsjednika više od dva puta."

Ipak, to nije spriječilo Trumpa i njegove pristaše da istraže alternativne putove. Budući da je Trump služio dva nepovezana mandata (2017. – 2021. i trenutačni od 2025.), rasprava se ponovno zahuktava.

Povijest trećih mandata u SAD-u je zanimljiva jer je počela još s prvim predsjednikom Georgeom Washingtonom kojeg su molili da ide na treći mandat, no on je 1796. odlučio odstupiti. Time je postavio neformalni presedan: nitko ne bi trebao imati moć dulje od osam godina kako se predsjedništvo ne bi pretvorilo u monarhiju.

George Washington Foto: clark.edu

To nepisano pravilo poštovali su svi - od Jeffersona do Jacksona - iako su ga neki pokušali srušiti. Ulysses S. Grant i Theodore Roosevelt pokušali su dobiti treći mandat (neuzastopni), ali su obojica poražena.

FDR: Čovjek koji je srušio tradiciju

Sve se promijenilo 1940. godine. Usred Velike depresije i s nadolazećom prijetnjom Drugog svjetskog rata, Franklin Delano Roosevelt (FDR) odlučio je prekršiti tradiciju. Smatrao je da u vremenima globalne krize zemlja ne smije mijenjati "konja usred rijeke".

FDR je postigao ono što se danas čini nemogućim. Izabran je četiri puta (1932., 1936., 1940. i 1944.). Vladao je od ožujka 1933. do svoje smrti u travnju 1945. godine.

Njegovi kritičari bili su zgroženi, nazivajući ga diktatorom u nastajanju. Čuveni citat republikanca Thomasa Deweya iz kampanje 1944. najbolje oslikava tadašnji strah: "Četiri mandata ili šesnaest godina najopasnija je prijetnja našoj slobodi koja je ikada predložena."

Franklin Delano Roosevelt Foto: Afp

Nakon Rooseveltove smrti, strah od "doživotnog predsjednika" bio je toliki da je Kongres ekspresno krenuo u akciju. Godine 1947. predložen je, a 1951. i službeno ratificiran 22. amandman.

I evo, 75 godina kasnije MAGA republikanci raspravljaju kako preskočiti ustavne zabrane.

Opcija 1: Promjena Ustava za "nepovezane" mandate

Republikanski zastupnik Andy Ogles već je predložio ustavnu promjenu koja bi dopustila tri predsjednička mandata, pod uvjetom da oni nisu uzastopni. To bi Trumpa odmah učinilo kvalificiranim za još jednu utrku, piše Sky News.

Međutim, umirovljeni sudac Joseph Cosgrove smatra da je to "praktički nemoguće":

Donald Trump u Kongresu - 5 Foto: Afp

"S obzirom na iznimno bliske političke podjele u Sjedinjenim Državama, takav scenarij nije predvidiv jer zahtijeva dvotrećinsku većinu u oba doma Kongresa", objasnio je Cosgrove.

Opcija 2: Plan s JD Vanceom - "Potpredsjednik Trump"

Još kontroverznija metoda o kojoj se šuška jest da se Trump na izborima 2028. kandidira kao potpredsjednik uz JD Vancea. Plan bi bio da Vance, nakon pobjede, odstupi s dužnosti, čime bi Trump po liniji nasljeđivanja ponovno postao predsjednik.

Pravni teoretičari poput Johna Fortiera kažu da neki stručnjaci vide rupu u jeziku zakona: "22. amandman zabranjuje nekome da se KANDIDIRA za treći mandat, ali ne i da SLUŽI treći mandat", sugerirao je Fortier.

Donald Trump u Kongresu - 3 Foto: Afp

I sam Trump se ranije osvrnuo na ovu ideju, rekavši za NBC News da je to jedan od načina na koji bi mogao ostati na vlasti:

"Bilo bi mi dopušteno da to učinim", izjavio je tada Trump.

Ustavna "rampa": 12. amandman

Ipak, većina pravnih stručnjaka smatra da je i ovaj plan osuđen na propast. Problem je u 12. amandmanu, koji jasno kaže da nitko tko nema kvalifikacije za predsjednika ne može biti ni potpredsjednik.

Derek Muller, profesor izbornog prava na Notre Dameu, ističe: "Osoba koja je ustavno nepodobna za dužnost predsjednika, ne može biti podobna ni za dužnost potpredsjednika Sjedinjenih Država."

Donald Trump u Kongresu - 2 Foto: Afp

Iako Trumpovo spominjanje trećeg mandata svaki put izaziva buru u javnosti, ustavni zidovi zasad se čine nepremostivima. No, povijest je pokazala da Trump rijetko prihvaća "ne" kao konačan odgovor, pa će politička i pravna bitka oko ovog pitanja zasigurno obilježiti nadolazeće godine.