EU parlament pokopao je Srbiju, a sada je stigao Vučićev odgovor: "Zadovoljan sam kad on govori loše o meni"

U raspravi na vanjskopolitičkom odboru Europskog parlamenta u utorak je istaknuto kako se stanje u Srbiji dodatno pogoršalo, da je članstvo u EU-u samo deklarativan cilj, te bi stoga trebalo razmisliti o obustavi financijske pomoći toj zemlji.

Parlamentarni izvjestitelj za Srbiju Tonino Picula, predstavljajući nacrt svojega izvješća o napretku Srbije, posebno se dotaknuo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Naglasio je da unatoč tome što je Srbija službeno proglasila članstvo u EU-u strateškim ciljem, za to nema potvrde u praksi, navodeći kao primjere nesudjelovanje Vučića na samitu EU – zapadni Balkan u prosincu prošle godine te njegovo sudjelovanje na vojnoj paradi u Moskvi prošlog svibnja.

Picula je Vučiću zamjerio i vođenje političke kampanje uz istodobno obnašanje predsjedničke dužnosti.

U srijedu smo čuli odgovor Vučića na nacrt izvješća o napretku Srbije.

"Mislim da gospodin Picula i naši hrvatski susjedi uvijek mnogo više govore o sebi nego o meni. Dolazite, navodno, s dobrim namjerama, a zapravo vam je jedini cilj da, u skladu s onim kako ste se ponašali i dok ste držali pušku i borili se protiv srpskog naroda, tu borbu nastavite drugim sredstvima. Vrlo dobro razumijemo što rade i nisam osobito zabrinut zbog njegovih riječi", rekao je Vučić.

Kako je dodao, kada je riječ o optužbama za autoritarno i autokratsko djelovanje, "dovoljno je da se pogledaju u ogledalo i sve će im biti jasno".

"Ljudi koji nisu u stanju prihvatiti jednu jednostavnu činjenicu koju ću navesti, jer vas ne žele čuti i ne žele vas saslušati… u prethodnih sedam dana mogli ste vidjeti u hrvatskim medijima kako čak i pozivaju neke domaće blokadere da im daju izjave koje im odgovaraju, pri čemu im podilaze i objašnjavaju kako je Hrvatska svjetsko čudo i ne znam što još. Primijetili ste da inzistiraju na tome kako Srbija nije pronašla veliki broj nestalih niti ukazala gdje se nalaze nestale osobe, a niti jednog trenutka im nitko nije rekao – ni odavde tko im govori – a ja sam im to ponovio stotinama puta, no oni se ponašaju kao da to nisu čuli", kazao je Vučić.

"Više je nestalih Srba nego nestalih Hrvata, to im je rekao Crveni križ iz Ženeve."

Kako je naglasio, upravo im je to priopćio Crveni križ iz Ženeve.

"Više je nestalih Srba nego nestalih Hrvata, a ja svakodnevno slušam samo o nestalim Hrvatima. Prema službenim evidencijama, na području Hrvatske ima oko stotinjak više nestalih Srba nego ukupno nestalih Hrvata, ali ti nestali Srbi, očito, nisu ljudi pa ih s njihove strane nitko nikada i ne spominje.

Možete vi to ponavljati koliko god želite – jednostavno ne vrijedi, to ih ne zanima. Mi smo zlikovci jer nisu pronađeni nestali Hrvati, a ja, ako želim da budu pronađeni – njihovi posmrtni ostaci ili bilo što – to činim jer je to civilizacijsko pitanje. Oni, međutim, ne žele ni spomenuti, a kamoli priznati da je više nestalih Srba. To je službeni podatak Crvenog križa iz Ženeve, a ne Aleksandra Vučića, i prihvatile su ga obje zemlje", poručio je Vučić.

Dodao je kako pokušavaju zaustaviti Srbiju "na svaki način".

"Tu njihovu politiku smo razumjeli – ne ide im baš najbolje, ali hoće li nastaviti, nastavit će.

A što se tiče osobnih ocjena, bio bih vrlo zabrinut kada bi gospodin Picula o meni rekao nešto lijepo.

Ovako, kada govori loše o meni, ja sam zadovoljan jer znam da radim dobar i važan posao za svoju Srbiju i svoj narod. Ne moram se pozivati na riječi vladike Sergija, koji je to rekao ljepše od mene, ali moram istaknuti – kada me oni koji toliko mrze Srbiju ovako žestoko kritiziraju, to je za mene najveća pohvala.

Orden mi nije ni potreban", zaključio je Vučić, javlja Blic.