Otkriven neobičan porast američkih vojnih letova uz ovu državu, Pentagon šuti

Američki vojni obavještajni letovi u blizini kubanske obale posljednjih su mjeseci sve učestaliji, pokazuje CNN-ova analiza javno dostupnih podataka o zračnom prometu.

Od 4. veljače američka mornarica i zračne snage izvele su najmanje 25 takvih misija koristeći zrakoplove s posadom i izviđačke dronove. Većina letova odvijala se u blizini dvaju najvećih kubanskih gradova - Havane i Santiaga de Cube, a pojedini zrakoplovi približili su se na manje od 40 milja od obale, pokazuju podaci servisa FlightRadar24.

Najčešće su korišteni pomorski patrolni zrakoplovi P-8A Poseidon, namijenjeni nadzoru i izviđanju, dok su dio operacija izvodili i RC-135V Rivet Joint, specijaliziran za prikupljanje obavještajnih podataka. U misijama je sudjelovalo i nekoliko izviđačkih dronova MQ-4C Triton.

Letovi su značajni ne samo zbog blizine kubanskoj obali, što omogućuje učinkovito prikupljanje obavještajnih podataka, nego i zbog činjenice da su se pojavili iznenada. Prije veljače ovakvi javno vidljivi letovi u tom području bili su iznimno rijetki, piše CNN.

Istodobno su se zaoštrili i javni istupi američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Kubi. Trump je na Truth Socialu podijelio objavu komentatora Fox Newsa Marca Thiessena koji je napisao da će Trump posjetiti slobodnu Havanu prije odlaska s dužnosti. Samo nekoliko dana poslije američki predsjednik naredio je novu naftnu blokadu otoka.

Trumpova administracija danas provodi prošireni režim sankcija protiv Kube i tvrdi da ta zemlja predstavlja prijetnju američkoj nacionalnoj sigurnosti. Kubanski dužnosnici odbacuju takve optužbe i tvrde da njihova komunistička vlada ne predstavlja opasnost za SAD. Istodobno poručuju da su otvoreni za pregovore, ali i da bi u slučaju napada vodili dugotrajni gerilski rat protiv američkih snaga.

Pentagon je odbio komentirati CNN-ove nalaze, a američka televizija kontaktirala je i kubansku vladu.

Slični obrasci viđeni su i ranije tijekom Trumpovih mandata, kada su pojačana retorika i povećan broj nadzornih letova prethodili američkim vojnim operacijama u Venezueli i Iranu.

U slučaju Venezuele Trump je 2. rujna najavio prvi američki napad na navodni brod za krijumčarenje droge u Karipskom moru, pritom optuživši tadašnjeg predsjednika Nicolása Madura za masovna ubojstva, trgovinu drogom, trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja te nasilje i terorizam.

Javno vidljivi nadzorni letovi u blizini Venezuele počeli su tjedan dana kasnije i nastavili su se, uz kraće prekide, sve do dana prije nego što su američke specijalne snage upale u Madurov kompleks u Caracasu.

Sličan obrazac zabilježen je i u Iranu, gdje su američki i izraelski napadi prethodno bili popraćeni intenzivnim izviđačkim aktivnostima uz južnu iransku obalu. Među korištenim zrakoplovima bili su upravo P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint i MQ-4C Triton – isti modeli koji su posljednjih tjedana viđeni i uz Kubu.

Od početka 2025. deseci američkih izviđačkih zrakoplova aktivni su i oko ratne zone u Ukrajini te u blizini geopolitičkih žarišta na Korejskom poluotoku i uz zapadnu granicu Rusije. Podaci koje je prikupio servis adsb.exposed pokazuju da se takvi letovi u tim regijama odvijaju kontinuirano već mjesecima.

No porast aktivnosti uz kubansku obalu predstavlja novost i odstupa od područja u kojima su ti zrakoplovi tradicionalno djelovali.

Svi opisani letovi praćeni su putem javno dostupnih servisa za praćenje zračnog prometa poput Flightradar24 i ADS-B Exchangea. U pojedinim slučajevima informacije o njima masovno su se dijelile na društvenim mrežama poput X-a i Discorda.

To je posebno zanimljivo jer korišteni zrakoplovi imaju mogućnost skrivanja svoje pozicije isključivanjem lokacijskih signala. Zbog toga se postavlja pitanje signaliziraju li SAD namjerno svoju prisutnost i aktivnosti potencijalnim protivnicima.

Bez obzira na to je li riječ o službenoj strategiji signaliziranja ili ne, poruka koju ovakvi letovi šalju kubanskim vlastima teško se može protumačiti kao bilo što drugo osim ozbiljnog upozorenja.