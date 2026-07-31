Proširila se migrantska kriza u španjolskoj enklavi: Izbili sukobi, ima mrtvih

Najmanje 18 ljudi poginulo je u migrantskoj krizi na granici Maroka i španjolske enklave Ceute, gdje tisuće migranata i dalje pokušavaju morskim putem ući na španjolski teritorij unatoč pojačanom nadzoru marokanskih sigurnosnih snaga, izvijestila je novinska agencija EFE.

Maroko je posljednjih sati pojačao kontrole na cestama, kolodvorima i u pograničnom području kako bi smanjio priljev ljudi prema sjeveru zemlje, no tisuće osoba, uglavnom mladih, i dalje se okupljaju u okolici grada Fnideqa i pokušavaju prijeći granicu.

Povremeno dolazi do sukoba sa snagama sigurnosti, uključujući bacanje kamenja, a u blizini graničnog prijelaza izgorio je autobus. U tom incidentu nije bilo ozlijeđenih.

Na moru marokanske pomoćne snage nisu uspjele zaustaviti kontinuirani priljev ljudi koji plivajući obilaze obalu prema graničnom lukobranu u Ceuti.

Kriza se proširila i na drugu španjolsku enklavu u sjevernoj Africi, Melillu, gdje je zatvoren granični prijelaz Beni Enzar zbog pokušaja ilegalnih ulazaka. Pokušaji prelaska zabilježeni su i na drugim dijelovima granice, a španjolske sigurnosne snage rasporedile su dodatne policijske i vojne snage.

Španjolska i Maroko dogovorili su ubrzani povrat osoba koje su ilegalno ušle u Španjolsku, no taj dogovor zasad nije smanjio pritisak na granici.

Stanovnici pograničnog područja navode da se među mladima proširila glasina kako je Španjolska otvorila granicu za ulazak bez dokumenata, što je dodatno potaknulo dolazak ljudi prema Ceuti. Mnogi su tijekom noći kupovali kolutove na napuhavanje i drugu opremu za plivanje kako bi pokušali doplivati do španjolskog teritorija.

Marokanske vlasti nisu objavile službene podatke o broju pokušaja prelaska granice ni o poginulima, dok lokalni mediji procjenjuju da bi kriza mogla nadmašiti onu iz 2021. godine, kada je u Ceutu ušlo oko 10.000 migranata tijekom diplomatskih napetosti između Madrida i Rabata.

Španjolski premijer Pedro Sánchez u petak će posjetiti Ceutu zajedno s ministrom unutarnjih poslova Fernandom Grande-Marlaskom kako bi na terenu procijenio stanje i koordinirao odgovor vlasti.

Predsjednik Ceute Juan Jesús Vivas ponovno je pozvao Madrid da proglasi nacionalno izvanredno stanje, ocijenivši da je dosadašnji odgovor središnje vlade nedostatan.