Kamere snimile pad aviona u dvorišta u Phoenixu, troje ljudi umalo poginulo

Nadzorne kamere u Arizoni snimile su nesvakidašnju nesreću u kojoj je ozlijeđeno nekoliko osoba. Naime, mali putnički zrakoplov prisilno je sletio u stražnja dvorišta dviju kuća u Phoenixu te gotovo ubio troje ljudi u kaosu koji je nastao.

Šokantna snimka zabilježena sigurnosnom kamerom pokazuje sekunde prije udara dok je avion padao prema inače mirnom susjedstvu. Vidi se kako zrakoplov skreće i velikom brzinom ide prema kućama. Zatim nestaje ispod linije krova, očito udarajući u stražnji dio kuća, prenosi The Sun.

Three people are hurt after a plane went down and crashed into a north Phoenix neighborhood early Wednesday morning. Arizona’s Family obtained video from a neighbor that shows the plane just seconds before it takes a dive and slams into two homes.



🔗https://t.co/Eriqqd8Leo… pic.twitter.com/ACLGJYDN6E — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) March 5, 2026

Početna istraga pokazala je da je avion jednim krilom zahvatio krov prve kuće i pritom srušio brojne crjepove. U padu su krilo i jedan bočni panel otrgnuti s trupa zrakoplova. To je uzrokovalo okretanje aviona u zraku i da zaroni nosom u dvorište druge kuće.

Na zapanjujućoj snimci iz zraka vidi se kaotična scena i dramatične posljedice udara.

#BREAKING - A small plane has crashed into the backyard of a home in North Phoenix. It was heading to the Deer Valley Airport at the time, according to the FAA. Phoenix Fire says three people are injured. This is near Deer Valley Road & Cave Creek Road. FAA says it is a Piper… pic.twitter.com/nXqeKg87LR — Nick Ciletti (@NickCiletti) March 4, 2026

Odvojeni panel i krilo zrakoplova bili su jasno vidljivi, potpuno odvojeni od trupa. Avion je ostao zaboden gotovo okomito na nos, a metalna konstrukcija bila je veoma deformirana.

Susjedi su također prijavili da su čuli udar, opisujući zvuk sličan onome kada kamion za otpad ispusti stražnju rampu.

Devetogodišnja Brianna vidjela je kako se nesreća odvija.

"Rekla sam: 'Tata, mislim da sam vidjela pad aviona! Bilo me malo strah jer sam se nadala da su svi dobro'", ispričala je.

Njezin otac Sean rekao je da ju je u trenutku nesreće spremao za školu.

"Nisam joj vjerovao jer nisam vidio dim i rekao sam joj da bi vani bio veliki požar ili oblak dima, a nije bilo ničega, pa sam je jednostavno odveo u školu kao da se ništa nije dogodilo", rekao je i dodao:

"Tek kada sam se vraćao kući, pogledao sam snimku na internetu i shvatio da se stvarno to dogodilo."

⁦#Breaking Small plane crashes into a home near Cave Creek & Deer Valley Rd. ⁦@PHXFire⁩ says 3 people were hurt and transported to the hospital #fox10phoenix pic.twitter.com/LS4zKQScJe — Rick Davis (@rdavisfox10) March 4, 2026

Rekao je da nije bilo dima ni požara nakon pada aviona, ali je miris mlaznog goriva satima nakon nesreće bio izuzetno jak.

U prvoj kući u koju je avion udario živi mala obitelj s četveromjesečnom bebom, a njezina soba pretrpjela je najveću štetu. U trenutku udara u kući je bila samo jedna osoba, koja je imala svega nekoliko sekundi da pobjegne prije nego što je zatrpaju ruševine.

Muškarac je zadobio ozljedu glave te ogrebotine i opekline, ali nakon liječničkog pregleda pušten je kući. Žena iz te obitelji kasnije je govorila za lokalne medije i rekla da su svi dobro.

U četverosjednom avionu bila su dva putnika – instruktor letenja i učenik pilot – a hitna pomoć zbrinula ih je na mjestu nesreće.

Poletjeli su s obližnje zračne luke Deer Valley, jedne od najvećih i najprometnijih zračnih luka za privatne letove u tom području.

"Pravo je čudo da nitko nije ozbiljno ozlijeđen. Avion je udario u prvu kuću, a zatim završio u dvorištu druge kuće. Osoba iz prve kuće prevezena je u bolnicu iz predostrožnosti", rekao je kapetan vatrogasaca iz Phoenixa Todd Keller.

Pokrenuta je istraga o tom zastrašujućem događaju, a hitne službe su na mjestu nesreće bile i tijekom noći.

Vatrogasci i istražitelji još uvijek pokušavaju procijeniti je li avion prouzročio strukturalna oštećenja na kućama.

Nakon nesreće Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) objavila je da je zrakoplov Piper PA-28 doživio mehanički kvar, zbog čega se srušio nakon pokušaja povratka na aerodrom.

Nekoliko kuća u susjedstvu bilo je evakuirano dok su ekipe u zaštitnim odijelima sanirale curenje goriva na mjestu nesreće.

FAA je također potvrdio da pomaže u istrazi kako bi se utvrdio uzrok kvara i nesreće.