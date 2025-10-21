Bivši lopov otkrio detalje o spektakularnoj pljački dragulja koja je šokirala svijet

Francuska policija nastavlja potragu za skupinom lopova koji su usred bijela dana u nedjelju ukrali osam neprocjenjivih komada kraljevskih dragulja iz pariškog muzeja Louvre. Oko 60 istražitelja trenutno radi na slučaju. Dužnosnici kažu da se čini da su lopovi veoma iskusni i da je možda riječ o stranim državljanima.

Pljačka je u Francuskoj ponovo započela raspravu o slabom osiguranju u muzejima.

Lopovi su došli između 9 i 30 i 9 i 40 u nedjelju, nedugo nakon što se muzej otvorio za javnost u devet sati, rekao je izvor blizak istrazi.

Upotrijebili su kamion s dizalicom kako bi ušli u Apolonovu galeriju, gdje se čuva kraljevska zbirka, i alat za rezanje ne bi li ušli kroz prozor i otvorili vitrine.

Maskirani lopovi su ukrali devet primjeraka iz 19. stoljeća, od kojih im je jedan, kruna carice Eugenije, ispao i oštetio se prilikom bijega.

Sedmominutna pljačka

Ukradeno je osam neprocjenjivih komada nakita. Popis uključuje i smaragdnu i dijamantnu ogrlicu koju je Napoleon poklonio svojoj supruzi carici Mariji Lujzi.

Također, ukradena je dijadema koja je nekoć pripadala carici Eugeniji s gotovo 2000 dijamanata i ogrlica koja je pripadala posljednjoj francuskoj kraljici Mariji Amaliji.

Ima osam safira i 631 dijamant, prema internetskoj stranici muzeja.

Intervencija djelatnika muzeja je lopove natjerala u bijeg, pri čemu su za sobom ostavili dio opreme koju su koristili u pljački.

Plijen će biti nemoguće prodati u njegovom trenutnom stanju, rekao je Alexandre Giquello, predsjednik vodeće aukcijske kuće Drouot Patrimoine.

Fox News intervjuirao je bivšeg kradljivca Larrya Lawtona koji je rekao da svi znakovi upućuju na to da je pljačka bila - "posao iznutra".

"To ne znači da je osoba bila uključena u to", rekao je Lawton. "Ako je osoba bila u braku s turističkim vodičem, ako sam ja oženjen turističkim vodičem i želim opljačkati to mjesto, znat ćeš sve što trebaš znati."

Lawton postavlja ključna pitanja koja sugeriraju da su lopovi imali precizne informacije.

"Kako su znali da se uopće može proći kroz to staklo koje je bilo neprobojno? Kako su znali točno kroz koji prozor proći? Kako su znali da su tamo bile te građevinske stvari, odnosno kamion s dizalicom?"

"Dakle, definitivno postoji insajderski element. Ne kažem da su oni uključeni, ali netko im je morao reći što je tamo, a što nije", zaključio je.

Lawton je operaciju opisao kao "vrlo dobro isplaniranu" i objasnio da prije izvođenja ovakve pljačke "morate znati toliko toga".

S obzirom na učinkovitost kojom je pljačka izvedena, Lawton vjeruje da je u nju morao biti uključen ili građevinski radnik ovlašten za rad unutar Louvrea ili zaposlenik muzeja.

"Nisu nešto tražili, išli su direktno na to", istaknuo je.

Budući da je nakit iznimno prepoznatljiv, Lawton objašnjava da će ga lopovi vjerojatno razbiti kako bi prodali pojedinačne dijelove.

"Lopovi će čekati godinu dana ili otprilike dok se sve ne smiri", rekao je Lawton.

"I pogodite što? Louvre želi svoje dragulje natrag. Oni ili osiguravajuće društvo nude nagradu, nagradu od 2 milijuna dolara bez postavljanja pitanja kako bi se ti dragulji vratili", rekao je bivši lopov prenosi Fox News



Nacionalna 'sramota'

Riječ je o prvoj pljački u Louvreu od 1998. kada je ukradena slika Camillea Corota nakon čega više nikada nije viđena.

Nedjeljna pljačka je ponovo otvorila raspravu o, kako kažu kritičari, lošem osiguranju u francuskim muzejima, koji su daleko manje osigurani od banaka i sve su češća meta lopova.