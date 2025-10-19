Opljačkan Louvre! Lopovi ušli odjeveni u radnike, poznato što su ukrali

Četvorica lopova izvela su nevjerojatnu krađu u najpoznatijem svjetskom muzeju.

Policija je odmah krenula u potragu za ukradenim nakitom, kao i počiniteljima koji su ušli su u Louvre koristeći ljestve.

Kako javlja Le Parisien, dva lopova su se predstavljala kao radnici. Od četvorice pljačkaša, dvojica su bili odjeveni kao radnici i nosili su žute prsluke u gondoli, dok su druga dvojica bili na skuteru.

Policija je pronašla dva od devet ukradenih dragulja. Među pronađenim nakitom je kruna carice Eugene, koja je navodno pronađena slomljena ispred muzeja.

Ukradeno je devet predmeta: set nakita, ogrlica, naušnice, broš i dvije krune - uključujući i onu carice Eugenije, koja je pronađena slomljena. Pronađen je i drugi predmet, iako se ne zna točno koji.

Opljačkan muzej Louvre - 5 Foto: Afp