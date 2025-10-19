FOTO Drama u Parizu! Iz slavnog muzeja ukrali neprocjenjiv nakit pa pobjegli na skuteru, od jedne mogućnosti se posebno strahuje

"Policija je trčala blizu piramide i pokušavala ući u Louvre kroz bočna staklena vrata, ali su bila zaključana i nemoguće ih je bilo otvoriti", opisuje Kacie, posjetiteljica koja je u tim trenucima bila ispred muzeja.
"Unutra su svi trčali i lupali po staklenim vratima kako bi izašli, ali bezuspješno. Stigli su policija i žandarmerija", odgovorila je na upit novinara.
Hello. I was outside. Police were running near pyramid and trying to enter the Louvre from glass side doors but they were locked and they could not enter. Everyone inside was running and banging on glass doors to get out, but could not open. Police and military police arrived.
Kako javlja francuski Le Parisien, nekoliko osoba je iz muzeja uspjelo ukrasti nakit.
Prema prvima nalazima istrage, pljačkaši s kapuljačama na glavama koristili su pristup zgradi na obali rijeke Seine, gdje su u tijeku građevinski radovi. Koristili su teretni lift kako bi izravno došli do prostorije u Galeriji Apolon. Navodno su imali manje motorne pile.
Nakon što su razbili prozore, dvojica su ušla u zgradu, dok je treći ostao vani. Lopovi su ukrali devet komada iz Napoleonove i caričine kolekcije nakita: ogrlicu, broš, tijaru itd. Pobjegli su na sportskom skuteru u smjeru lokalne autoceste A6.
Prema internom izvoru u Louvreu, poznati Regent, najveći dijamant u kolekciji, težak više od 140 karata, nije ukraden. Šteta tek treba biti procijenjena.
Strahuje se da su lopovi već uspjeli otopiti nakit kako bi preprodali zlato, kao što je bio slučaj s ukradenim grumenima plemenite kovine koja je prije mjesec dana ukradena iz Prirodoslovnog muzeja.
Ministar unutarnjih poslova i bivši šef pariške policije Laurent Nunez za popodne je najavio izvanrednu konferenciju za medije na kojoj će iznijeti posljednje informacije oko istrage.