FOTO Drama u Parizu! Iz slavnog muzeja ukrali neprocjenjiv nakit pa pobjegli na skuteru, od jedne mogućnosti se posebno strahuje

Francuska ministrica kulture objavila je da se u nedjelju u muzeju Louvre dogodila pljačka.

"Nema ozlijeđenih", napisala je Rachida Dati na društvenoj mreži.

"Nalazim se na licu mjesta zajedno s muzejskim timovima i policijom. Istraga je u tijeku."

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Zdanje je do daljnjega zatvoreno za posjetitelje.

"Muzej Louvre danas će zbog izvanrednih razloga biti zatvoren", objavljeno je na službenom X profilu muzeja.

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.

⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

Posjetitelji koji su bili u muzeju opisali su paniku koja je nastala.

PANIQUE TOTALE au Musée du Louvre évacué d’urgence 🤯 Braquage confirmé par Rachida Dati. pic.twitter.com/p2c1Eo5XjT — Raspoutine (@gregraspoutine) October 19, 2025

"Policija je trčala blizu piramide i pokušavala ući u Louvre kroz bočna staklena vrata, ali su bila zaključana i nemoguće ih je bilo otvoriti", opisuje Kacie, posjetiteljica koja je u tim trenucima bila ispred muzeja.

"Unutra su svi trčali i lupali po staklenim vratima kako bi izašli, ali bezuspješno. Stigli su policija i žandarmerija", odgovorila je na upit novinara.

Hello. I was outside. Police were running near pyramid and trying to enter the Louvre from glass side doors but they were locked and they could not enter. Everyone inside was running and banging on glass doors to get out, but could not open. Police and military police arrived. — KC (@kaci_calladetti) October 19, 2025

Kako javlja francuski Le Parisien, nekoliko osoba je iz muzeja uspjelo ukrasti nakit.

Prema prvima nalazima istrage, pljačkaši s kapuljačama na glavama koristili su pristup zgradi na obali rijeke Seine, gdje su u tijeku građevinski radovi. Koristili su teretni lift kako bi izravno došli do prostorije u Galeriji Apolon. Navodno su imali manje motorne pile.

Nakon što su razbili prozore, dvojica su ušla u zgradu, dok je treći ostao vani. Lopovi su ukrali devet komada iz Napoleonove i caričine kolekcije nakita: ogrlicu, broš, tijaru itd. Pobjegli su na sportskom skuteru u smjeru lokalne autoceste A6.

Prema internom izvoru u Louvreu, poznati Regent, najveći dijamant u kolekciji, težak više od 140 karata, nije ukraden. Šteta tek treba biti procijenjena.

Strahuje se da su lopovi već uspjeli otopiti nakit kako bi preprodali zlato, kao što je bio slučaj s ukradenim grumenima plemenite kovine koja je prije mjesec dana ukradena iz Prirodoslovnog muzeja.

Ministar unutarnjih poslova i bivši šef pariške policije Laurent Nunez za popodne je najavio izvanrednu konferenciju za medije na kojoj će iznijeti posljednje informacije oko istrage.