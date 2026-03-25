Dječak ubojica svjedoči na suđenju svojim roditeljima: Jako osiguranje sakrilo ga ispod kišobrana

Dječak ubojica iz beogradske škole Vladislav Ribnikar danas je u 8 sati napustio psihijatrijsku ustanovu u kojoj se nalazi od 3. svibnja 2024. godine te je pod jakim osiguranjem odveden u Specijalni sud u Beogradu, gdje bi danas trebao svjedočiti u kaznenom postupku protiv svojih roditelja.

Dječak je imao samo 13 godina kada je 3. svibnja 2023. u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu ubio devet vršnjaka i radnika školskog osiguranja.

Iz bolnice je izveden uz jako osiguranje, a sakrili su ga ispod dva kišobrana kako ga kamere ne bi snimile, piše Blic.

Suđenje za masakr u Ribnikaru počelo je nedavno, nakon što je Apelacijski sud u Beogradu ukinuo prvostupanjsku presudu i naložio ponovno suđenje.

U tom postupku sudi se roditeljima dječaka ubojice jer on u vrijeme zločina nije imao 14 godina pa nije bio kazneno odgovoran. Prvostupanjskom presudom koja je donesena u prosincu 2024. godine njegov otac je osuđen na 14 i pol godina zatvora dok je majka osuđena na tri godine zatvora.

Prema neslužbenim informacijama, dječak ubojica ranije je rekao da je masakr počinio s dva očeva pištolja koje je pronašao u ormaru i koje je, dva dana prije zločina, premjestio u svoju sobu. Navodno je svjedočio da je ideju dobio gledajući dokumentarac na YouTubeu o masovnom ubojstvu u američkoj školi. Također je rekao da je pucao nasumično.

Dječak ubojica rekao je da je nakon pucnjave skinuo okvir pištolja i bacio oružje dalje od sebe. Na pitanje zašto je to učinio, rekao je: "Radi osobne sigurnosti, da me policija ne ubije."

Otkrio je i motiv zločina - rekao je da je želio da ga "dožive kao psihopata i da ga se boje" . Navodno je dječak ubojica rekao da je time želio izazvati strahopoštovanje.

Ono što je izazvalo najveću pozornost u sudnici jest to što je dječak ubojica prebacio odgovornost za masakr na svoje roditelje rekavši da ga je majka stalno molila da bude najbolji, da je, kako je tvrdio, vikala na njega ako ne bi ispunio njezina očekivanja.

Suđenju mogu prisustvovati obitelji žrtava.