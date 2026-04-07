Nacionalni heroj optužen za gnjusne ratne zločine: Protetsku nogu ubijenog zarobljenika koristili su za piće

Ben Roberts-Smith (47), najodlikovaniji živući australski vojnik uhićen je i bit će optužen za ratne zločine počinjene u Afganistanu između 2009. i 2012. godine.

Obrambene snage napustio je 2013., a pritvoren je u zračnoj luci u Sydneyu i trebao bi se u utorak pojaviti pred sudom.

Presudom za klevetu iz 2023. utvrđeno je da je bivši kaplar Specijalne zračne službe (SAS) i dobitnik Viktorijinog križa ubio nekoliko nenaoružanih Afganistanaca. Ovo suđenje bilo je prvo u povijesti koje je ispitivalo tvrdnje o ratnim zločinima koje su počinile australske snage.

Roberts-Smith poriče krivnju i prethodno je rekao da su optužbe protiv njega nečuvene i zlobne. Tvrdio je da su se navodna ubojstva dogodila legalno tijekom borbi ili se uopće nisu dogodila, ali sud je prošle godine odbio njegovu žalbu na presudu Saveznog suda.

Godine 2020., istraga poznata kao Breretonov izvještaj pronašla je dokaze da su elitni australski vojnici nezakonito ubili 39 ljudi u Afganistanu, te preporučila istragu 19 sadašnjih ili bivših pripadnika ADF-a (Australskih obrambenih snaga).

Za to je osnovan specijalizirani tim nazvan Ured posebnog istražitelja (OSI). Do sada je optužio samo jednu osobu, piše BBC.

"OSI je dobio zadatak istražiti doslovno desetke ubojstava za koja se tvrdi da su počinjena usred ratne zone u zemlji udaljenoj 9000 km od Australije. Ne možemo ići u tu zemlju, nemamo pristup mjestima zločina... Nemamo fotografije, planove lokacije, mjerenja, podatke o pronalasku projektila, analizu prskanja krvi... Nemamo pristup pokojnicima", objasnio je Ross Barnett, direktor istraga u Uredu posebnog istražitelja.

Ranije u utorak, australski premijer Anthony Albanese rekao je da neće komentirati slučaj jer je pred sudom, ali je dodao da je važno da ne bude političkog angažmana.

U vrijeme kada su novine Nine prvi put objavile izvještaje o optužbama 2018. godine, Roberts-Smith se smatrao nacionalnim herojem, odlikovan najvišim australskim vojnim odlikovanjem za samostalno svladavanje talibanskih boraca koji su napali njegov SAS vod.

U pokušaju da očisti svoje ime, pokrenuo je visokoprofilnu pravnu bitku koja je trajala sedam godina, koštala milijune dolara, a neki su je nazvali australskim "suđenjem stoljeća".

Međutim, sudac Saveznog suda utvrdio je da je Roberts-Smith sudjelovao u najmanje četiri ubojstva, a presuda je potvrđena i u žalbenom postupku.

Anthony Besanko je otkrio da je Roberts-Smith dva puta naredio da se nenaoružani muškarci ubiju kako bi vojnici novaci "uprljali ruke krvlju". Navodno je bio umiješan i u smrt farmera s lisicama kojeg je bacio s litice te zarobljenog talibanskog borca ​​čija je protetska noga uzeta kao trofej, a kasnije su je vojnici koristili kao posudu za piće.