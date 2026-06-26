Amerika izvela nove napade na Iran

Američka vojska u petak je izvela zračne napade na iranske vojne ciljeve u području Hormuškog tjesnaca kao odgovor na napad Teherana na trgovački brod dan ranije, priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM).

"Američki zrakoplovi pogodili su skladišta projektila i bespilotnih letjelica te obalne radarske postaje iranskih snaga. Ničim izazvana agresija iranskih snaga na komercijalni brod predstavlja jasno kršenje sporazuma o primirju", priopćio je CENTCOM.

Hormuški tjesnac Foto: Afp

Iranski mediji izvijestili su o zvuku eksplozije u gradu Siriku na jugu zemlje.

Napadi su uslijedili nakon što je američki predsjednik Donald Trump u petak napad dronom na trgovački brod u Hormuškom tjesnacu nazvao "glupim kršenjem" sporazuma kojim je okončan rat s Iranom. Pritom nije otkrio hoće li incident dovesti do nove eskalacije sukoba.

Na pitanje novinara u Ovalnom uredu hoće li Iran snositi posljedice, Trump je kratko odgovorio: "Saznat ćete."

Predsjednik SAD-a prvi se put o incidentu oglasio nekoliko sati nakon napada putem društvene mreže Truth Social.

"Islamska Republika Iran ispalila je najmanje četiri bespilotne letjelice samoubojice na brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Jedna od njih pogodila je gornju palubu velikog i vrlo vrijednog teretnog broda", napisao je Trump.

Dodao je kako je brod pretrpio štetu, ali je nastavio plovidbu, dok su američke snage oborile preostala tri drona.

Tankeri, ilustracija Foto: Afp

"Ovo je očito glupo kršenje našeg sporazuma o primirju", poručio je.

Kasnije tijekom dana Trump je rekao da incident pokazuje kako Iran, unatoč višemjesečnom ratu sa SAD-om, i dalje raspolaže određenim vojnim sposobnostima.

"Imaju određene sposobnosti, ne mnogo, ali i dalje mogu pucati", rekao je okupljenima na skupu konzervativnih kršćana u Washingtonu.

Govoreći ponovno u Ovalnom uredu, Trump nije želio otkriti na koji bi način Sjedinjene Države mogle odgovoriti na napad.

"Ne sviđa mi se što su otvorili vatru. Nije riječ o savezničkom brodu, ali ipak je riječ o brodu. Vrlo skupom brodu koji je pretrpio manju štetu. To ne bi smjeli raditi", rekao je.

Na dodatno pitanje hoće li SAD odgovoriti Iranu, ponovio je samo: "Saznat ćete", nakon čega je prekinuo razgovor s novinarima.

Američko Središnje zapovjedništvo u prvoj je reakciji uputilo na Trumpovu objavu, dok je američko Ministarstvo obrane na društvenoj mreži X objavilo tri emotikona američke zastave uz snimku zaslona predsjednikove poruke.

Riječ je o prvom ozbiljnijem incidentu otkako su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju kojim su dogovoreni ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca za promet i nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran kontrolu nad Hormuškim tjesnacem smatra važnim pregovaračkim adutom. Iranska Revolucionarna garda u četvrtak je upozorila da će siguran prolaz biti zajamčen samo brodovima koji plove rutama koje odobri Teheran.

Hormuški tjesnac (Foto: Afp)

Sporazum između SAD-a i Irana predviđa povratak prometa kroz tjesnac na razinu prije početka rata, no ne definira detaljno način provedbe. Dvije strane i dalje različito tumače pitanje naplate prolaska brodova. Trump tvrdi da će prolaz ostati besplatan, dok Iran smatra da ima pravo naplaćivati pristojbe.

Napad na trgovački brod dogodio se svega nekoliko sati nakon upozorenja Iranske revolucionarne garde. Prema podacima britanske službe United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), nepoznati projektil pogodio je desni bok teretnog broda i oštetio zapovjedni most. U incidentu nije bilo poginulih ni ozlijeđenih, piše CNN.