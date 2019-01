Američko strateško zapovjedništvo koje nadgleda nuklearni arsenal zemlje ispričalo se zbog tvita u kojemu je napisano da je u slučaju potrebe spremno baciti nešto "mnogo, mnogo veće" od kristalne kugle kojom se u New Yorku obilježava dolazak nove godine te je poruku popratilo zrakoplovom koji baca bombu.

#TimesSquare tradicionalno ulazi u #Novugodinu spuštanjem velike kugle...ako ikad bude potrebno #spremni smo baciti nešto puno, puno veće", navodi se u tvitu objavljenom nekoliko sati prije nego što je dolazak 2019. obilježen u New Yorku spuštanjem kristalne kugle.

Previously tweeted by the US Strategic Command. (Now deleted) Such an irresponsible tweet. Tweeting about a nuclear bomb drop. pic.twitter.com/X5LrvC5nml