VIDEO Objavljen video incidenta u Veleposlanstvu Indije u Zagrebu

Također su na zid veleposlanstva napisali "Khalistan zindabad", odnosno "živio Khalistan" i "Hindustan murdabad", tj. "smrt Indiji".
Snimku incidenta objavio je Gurpatwant Singh Pannun, vođa skupine Sikhi za pravdu.
"Jednom kada Punjab bude oslobođen od indijske okupacije, indijska će zastava biti zamijenjena zastavom Khalistana, a indijska veleposlanstva postat će veleposlanstva Demokratske Republike Khalistan", rekao je u videu.
Kalisti su pristaše pokreta za stvaranje neovisne države Khalistan, koja bi oni željeli osnovati na području indijske savezne države Punjab, gdje većinu stanovništva čine Sikhi.
Indijsko Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je incident neovlaštenog ulaska i vandalizma te navelo da su snažno reagirali prema hrvatskim institucijama, i to putem diplomatskih kanala u New Delhiju i u Zagrebu.
🚨 Breaking: Indian flag removed and the Khalistan flag raised
“Khalistan flag” raised at the Indian Embassy in Zagreb, Croatia as EU leaders arrived for India’s Republic Day celebrations on 26 January. pic.twitter.com/qQleUUjzkx