VIDEO Objavljen video incidenta u Veleposlanstvu Indije u Zagrebu

Kalistanski aktivisti sa stijega Veleposlanstva Indije u Zagrebu sinoć su skinuli indijsku zastavu i podigli kalistansku zastavu.

Također su na zid veleposlanstva napisali "Khalistan zindabad", odnosno "živio Khalistan" i "Hindustan murdabad", tj. "smrt Indiji".

Snimku incidenta objavio je Gurpatwant Singh Pannun, vođa skupine Sikhi za pravdu.

"Jednom kada Punjab bude oslobođen od indijske okupacije, indijska će zastava biti zamijenjena zastavom Khalistana, a indijska veleposlanstva postat će veleposlanstva Demokratske Republike Khalistan", rekao je u videu.

Kalisti su pristaše pokreta za stvaranje neovisne države Khalistan, koja bi oni željeli osnovati na području indijske savezne države Punjab, gdje većinu stanovništva čine Sikhi.

Indijsko Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je incident neovlaštenog ulaska i vandalizma te navelo da su snažno reagirali prema hrvatskim institucijama, i to putem diplomatskih kanala u New Delhiju i u Zagrebu.