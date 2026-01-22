Posao noćnih dama u Davosu cvjeta: Nudi se ogroman novac, jedno se posebno traži, a evo i tko su klijenti

Kada se velika imena iz poslovnog svijeta i politike sastanu jednom godišnje na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, rastu ne samo cijene hotelskih doba već i potražnja za noćnim damama.

Švicarskoj platformi za seks i upoznavanje Titt4tat, koja povezuje seksualne radnike s klijentima, posao cvjeta u vrijeme Svjetskoga ekonomskog foruma (WEF), prenosi Heute izvještaj švicarskog medija 20 Minuten.

Ove godine platforma je zabilježila zapanjujući porast rezervacija od 4000 posto tijekom tjedna WEF-a. U prosjeku Titt4tat u tom švicarskom gradu s oko 10 tisuća stanovnika ima oko dvije rezervacije dnevno, ali 19. siječnja bilo ih je čak 79. Ove godine posebno je velik broj korisnika iz SAD-a, Rusije i Ukrajine, koji u Davos dolaze posebno zbog WEF-a.

Za razliku od tradicionalnih eskort-usluga, seksualne radnice na Titt4tat nisu profesionalke, navodi se u izvještaju. To su uglavnom studenti, učitelji ili međunarodni putnici koji na taj način zarađuju dodatni novac.

Interne analize pokazuju da je potražnja za damama crne puti ove godine posebno naglo porasla, a porasle su i financijske ponude koje se nude za specifične usluge.

Najskuplja rezervacija na WEF-u bila je 96.000 švicarskih franaka, gotovo 104.000 eura za četiri dana s pet žena. Cijena ne uključuje hotele, poklone ili vozača koje kupac sam organizira. Neke radnice tako su s klijentima letjele u Dubai, neke su počastili šoping-izletom u Pariz ili intimnim večerima u luksuznim planinskim kućicama u Švicarskoj.