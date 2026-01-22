FOTO Šokantno otkriće u špilji: Crtež koji će promijeniti povijest čovječanstva

Istraživači tvrde da je šablonski otisak ruke pronađen na indonezijskom otoku Sulawesiju najstariji poznati špiljski crtež na svijetu. Riječ je o crvenom obrisu ljudske ruke čiji su prsti naknadno prerađeni kako bi poprimili oblik nalik kandži, što, prema znanstvenicima, upućuje na iznimno rani iskorak u simboličkoj i apstraktnoj mašti.

Slika je datirana na razdoblje staro najmanje 67.800 godina, što je oko 1100 godina starije od dosadašnjeg rekorda – šablone ruke iz Španjolske. Otkriće ne samo da pomiče granice poznate prapovijesne umjetnosti već i dodatno jača tezu da je Homo sapiens stigao do drevne kopnene mase Australije i Nove Gvineje, poznate kao Sahul, čak 15.000 godina ranije nego što su neki znanstvenici dosad pretpostavljali.

Tijekom posljednjeg desetljeća niz arheoloških otkrića na Sulawesiju ozbiljno je uzdrmao nekada prevladavajuću ideju da su se umjetnost i apstraktno mišljenje kod moderne ljudske vrste iznenada pojavili u Europi tijekom ledenog doba, a zatim se odatle proširili ostatkom svijeta. Špiljska umjetnost smatra se jednim od ključnih pokazatelja trenutka u kojem su ljudi počeli razmišljati na uistinu simboličan način – oblik mašte koji stoji u temelju jezika, religije i znanosti, piše BBC.

Najranije slike i gravure ne prikazuju ljude samo kako reagiraju na svijet oko sebe već kako ga i tumače, predstavljaju i dijele kroz priče i identitete na način kakav nijedna druga vrsta nikada nije razvila.

https://t.co/OPLwvGXWOZ

Oldest cave painting of red claw hand could rewrite human creativity timeline — Fiona J Roberts Author (@fionajroberts1) January 22, 2026

Profesor Adam Brumm sa Sveučilišta Griffiths u Australiji, jedan od voditelja istraživačkog projekta, rekao je za BBC News da novo otkriće, objavljeno u časopisu "Nature", dodatno potvrđuje sve rašireniji znanstveni stav da u Europi nije postojao nikakav veliki preporod čovječanstva. Umjesto toga, kreativnost je, tvrdi, bila urođena našoj vrsti, a njezini najraniji tragovi sežu do Afrike, gdje je Homo sapiens i evoluirao.

Najstarija poznata špiljska umjetnost u Španjolskoj je crvena šablona ruke iz špilje Maltravieso, datirana na najmanje 66.700 godina iako je njezina starost predmet rasprava, a dio stručnjaka dovodi u pitanje pouzdanost korištenih metoda datiranja. Nasuprot tomu, nalazi sa Sulawesija posljednjih godina kontinuirano pomiču vremensku granicu unatrag.

Još 2014. godine na tom su otoku pronađene šablone ruku i figure životinja stare najmanje 40.000 godina. Uslijedila je lovačka scena stara najmanje 44000 godina, a potom i narativni prikaz svinje i čovjeka, datiran prije najmanje 51.200 godina. Svako novo otkriće, kaže profesor Maxime Aubert sa Sveučilišta Griffiths, dodatno je produbljivalo povijest sofisticiranoga slikovnog izražavanja.

Najnoviji nalaz potječe iz vapnenačke špilje Liang Metanduno na otoku Muna, malom otoku jugoistočno od Sulawesija. Slika je nastala tehnikom raspršivanja pigmenta: prapovijesni umjetnik prislonio je ruku uz stijenu, a zatim puhao ili ispljunuo pigment oko nje ostavljajući negativan obris nakon što je ruku povukao.

Jedan fragment te šablone prekriven je tankim mineralnim naslagama koje su, nakon analize, pokazale minimalnu starost od 67.800 godina, što ga čini najstarijim pouzdano datiranim špiljskim crtežom poznatim dosad. Ključno je, međutim, da se umjetnik nije zaustavio na pukom otisku ruke.

Nakon izrade izvornog obrisa prsti su pažljivo preoblikovani – suženi i izduženi kako bi nalikovali kandži. Brumm taj zahvat opisuje kao "izrazito ljudski čin" naglašavajući da slični primjeri eksperimentiranja nisu zabilježeni u špiljskoj umjetnosti neandertalaca, čak ni u onim crtežima iz Španjolske koji se datiraju na oko 64.000 godina, a čija je starost ionako predmet spora.

Do tog otkrića sve poznate slike sa Sulawesija dolazile su iz krškog područja Maros Pangkep na jugozapadu otoka. Činjenica da se znatno starije šablone pojavljuju na suprotnoj strani Sulawesija, na zasebnom otoku, upućuje na to da špiljska umjetnost nije bila izolirani lokalni eksperiment, već duboko ukorijenjena kulturna praksa rasprostranjena diljem regije.