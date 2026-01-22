Upali u Veleposlanstvo Indije u Zagrebu: "Tražimo hitnu reakciju vlasti"

Indijsko Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je incident neovlaštenog ulaska i vandalizma u prostorijama Veleposlanstva Indije u Zagrebu, koji su, kako je navedeno u priopćenju, počinili protuindijski elementi.
Naglašavaju da su, prema Bečkoj konvenciji, diplomatski prostori nepovredivi te da moraju biti adekvatno zaštićeni.
Indijske vlasti ističu kako su snažno reagirali prema hrvatskim institucijama, i to putem diplomatskih kanala u New Delhiju i u Zagrebu, uz zahtjev da se počinitelji pozovu na odgovornost za, kako se navodi, prijekorne i nezakonite postupke.
U priopćenju se dodatno navodi da ovakav čin jasno ukazuje na karakter i motive onih koji stoje iza njih te se poručuje kako bi tijela za provedbu zakona, ne samo u Hrvatskoj nego i drugdje, trebala obratiti pažnju na takve aktivnosti.
Indijska strana zasad nije iznijela dodatne detalje o samom incidentu niti o eventualnoj šteti, ali naglašava važnost poštivanja međunarodnih konvencija i sigurnosti diplomatskih misija.
DNEVNIK.hr doznaje da šteta nije velika niti je u incidentu itko ozlijeđen.
Hindustan Times navodi pak kako je Indija osudila neovlašteni ulazak u Veleposlanstvo Indije u Hrvatskoj i vandaliziranje nacionalne zastave, za što su, prema navodima indijskih vlasti, odgovorni khalistanski aktivisti, te poručila da počinitelje treba pozvati na odgovornost.
Riječ je o najnovijem u nizu incidenata koje su posljednjih godina izveli khalistanski aktivisti, a koji su bili usmjereni na indijske diplomatske misije u inozemstvu. Većina takvih slučajeva dosad je zabilježena u Kanadi, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama.
Pišu kako se veleposlanstvo u Zagrebu našlo na meti svega nekoliko dana prije održavanja summita Indija–EU, zakazanog za 27. siječnja u New Delhiju.
Na internetu se pojavila snimka koju je objavio čelnik organizacije Sikhs for Justice (SFJ) Gurpatwant Singh Pannun, a na kojoj se vidi kako jedan aktivist skida indijsku državnu zastavu s veleposlanstva u Zagrebu i na njezino mjesto postavlja žutu zastavu Khalistana. Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio 22. siječnja.
Indijska strana istaknula je da je o slučaju razgovarala s hrvatskim vlastima
Khalistanski aktivisti, prema navodima indijskih vlasti, na zidove veleposlanstva ispisali su i slogane poput “Khalistan Zindabad”.