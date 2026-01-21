Veliko iščekivanje: Što će reći Donald Trump?

Piše DNEVNIK.hr,
Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump na skupu Svjetskog gospodarskog foruma (WEF) u alpskom gradu svojim dolaskom zasjeniti sva druga događanja.
Američki predsjednik Donald Trumpstigao je u Švicarsku gdje će vrlo vjerojatno u Davosu eskalirati svoje izjave o težnji da preuzme Grenland. U danima uoči dolaska u Davos Trump nije odustajao od svojih tvrdnji o Grenlandu, ponavljajući da bi ga mogli osvojiti Kina ili Rusija. Europskim zemljama koje su stale na stranu Danske zaprijetio je carinama.
Bijela kuća je najavila da će govoriti o inicijativama za smanjivanje troškova stanovanja i o svojoj "ekonomskoj agendi koja je dovela SAD do svjetskog vodstva u gospodarskom rastu”. Naglasit će da SAD i Europa moraju napustiti politike koje su dovele do ekonomske stagnacije.
Predsjednik SAD-a u Davosu će se sastati s čelnicima Švicarske, Poljske i Egipta, priopćio je njegov ured. U četvrtak će predsjedati ceremonijom osnivanja odbora za mir, skupine koju je osnovao radi nadzora mira u Gazi i obnove te razorene palestinske enklave, no za koju analitičari vjeruju da je zamišljena kao dugotrajnije tijelo, svojevrsna alternativa Ujedinjenim narodima.
Trump se u Washington vraća kasno u četvrtak, piše Reuters.
Na konferenciji za medije u utorak Trump je najavio da će u Davosu imati sastanke na temu Grenlanda te je izrazio optimizam da će se u konačnici postići dogovor o tom autonomnom teritoriju koju pripada Danskoj.
"Mislim da ćemo pronaći rješenje s kojim ćemo i mi i NATO biti jako sretni. Trebamo otok iz sigurnosnih razloga. Trebamo ga za nacionalnu sigurnost", rekao je, ponavljajući pritom da Sjevernoatlantski savez ne bi bio jak bez SAD-a. Upitan kako planira preuzeti Grenland, Trump je novinarima odgovorio da će "to saznati”.