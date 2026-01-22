Trump je jedva dočekao: SAD se danas povlači iz jedne od najvažnijih svjetskih organizacija

Sjedinjene Države u četvrtak izlaze iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) nakon što je prije godinu dana američki predsjednik Donald Trump naložio povlačenje iz te agencije UN-a sa sjedištem u Ženevi, što njezin glavni direktor naziva gubitkom i za SAD i za ostatak svijeta.

Prema sporazumu između SAD-a i WHO-a, povlačenje stupa na snagu u četvrtak nakon što je prošao obvezni jednogodišnji otkazni rok.

Teoretski, jedan od uvjeta za povlačenje navedenih u sporazumu nije ispunjen jer SAD nije u cijelosti platio svoje prijašnje doprinose kako je dogovoreno.

Međutim, WHO nema način da zatraži novac ili odbije povlačenje, ističe agencija dpa.

"Nadam se da će SAD preispitati svoju odluku i ponovno se pridružiti WHO-u", rekao je glavni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus u Ženevi i dodao da tim potezom svi gube. "Povlačenje je gubitak za SAD, a ujedno gubitak za ostatak svijeta", rekao je Tedros dodajući i da se ne radi o novcu, već o suradnji i solidarnosti.

Između ostalog, WHO ima sustave ranog upozoravanja na izbijanje potencijalno opasnih bolesti. Također koordinira sastav cjepiva protiv gripe za nadolazeću sezonu, nakon analize patogena koji cirkuliraju diljem svijeta. SAD više ne sudjeluje ni u jednoj od tih aktivnosti.

Trumpov bijes prema WHO-u datira još iz pandemije koronavirusa. Pokušao je izaći iz organizacije tijekom svoga prvog mandata, no njegov nasljednik Joe Biden postao je predsjednik prije isteka jednogodišnjeg roka i poništio je Trumpovu naredbu.

Trump optužuje WHO za zlouporabu sredstava i loše upravljanje pandemijom.

Nakon što se Trump vratio u Bijelu kuću, SAD nije platio preostale članarine za 2024. ili 2025. godinu, u ukupnom iznosu od oko 280 milijuna dolara. Američki State Department nije komentirao to pitanje.

Prošlog tjedna ministarstvo je reklo američkoj televizijskoj postaji NPR da neće biti daljnjeg financiranja. Rekli su i da su američki porezni obveznici već imali prekomjerne troškove zbog neuspjeha WHO-a da odgovori na pandemiju koronavirusa.

Godinama je SAD bio daleko najveći donator, često pokrivajući više od 15 posto proračuna organizacije. WHO je sada prisiljen provesti strogi program štednje, uz smanjivanje broja zaposlenika i proračuna za oko petinu.