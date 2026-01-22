Nova akcija EPPO-a: Uhićeno pet osoba zbog prijevare sa subvencijama, branit će se sa slobode

Ured europskog javnog tužitelja u Zagrebu donio je rješenje o provođenju istrage protiv pet fizičkih i tri pravne osobe zbog sumnje na počinjenje subvencijskih prijevara i krivotvorenje isprava vezano za dva projekta financirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda.

Kako su naveli na stranicama EPPO-a, postoji osnovana sumnja da je, u vremenu od 2019. do 2024. godine, osnivačica i stvarna voditeljica poslovanja jedne tvrtke dogovorila s članom Uprave druge tvrtke podnošenje prijave za projekt "Prilagodba i komercijalizacija inovativne upravljačke simulacije My Dubrovnik", u sklopu poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, sufinanciranog s udjelom od 85 % iz ERDF-a.

U podnesenoj prijavi, suprotno uvjetima poziva, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) naveli su neistinite činjenice, što je izravno utjecalo na pozitivnu ocjenu projekta. Tako postoji sumnja da su lažno naveli da je upravljačka simulacija My Dubrovnik razvijena i testirana te da je jedna od tvrtki osigurala projektni tim s odgovarajućim iskustvom u provedbi projekta. Osim toga, postoji sumnja da su uz prijavu priložili četiri krivotvorena pisma namjere.

Na opisani način lažno su prikazali da ispunjavaju tehničke uvjete prihvatljivosti poziva, slijedom čega je osumnjičenoj tvrtki dodijeljeno 185.543,73 eura bespovratnih sredstava, što je činilo 85 % troškova projekta, dok je korisnik morao osigurati preostalih 15 %.

Vezano za drugi projekt, financiran iz ESF-a, objašnjava EPPO, postoji osnovana sumnja da je osumnjičenoj udruzi, koju zastupa prvoosumnjičenica, nezakonito dodijeljeno bespovratno financiranje u ukupnom iznosu od 132.298,09 eura iz ESF-a u udjelu od 85 % i iz Državnog proračuna RH u udjelu od 15 %, od čega je, nakon administrativne financijske korekcije, isplaćeno ukupno 108.647,52 eura. Bespovratna sredstva bila su namijenjena provedbi projekta "Liquid Democracy", namijenjena za zapošljavanje projektnog osoblja u punom radnom vremenu.

Postoji osnovana sumnja da osumnjičena udruga nije ispunjavala uvjete za dodjelu sredstava, te je stoga prvoosumnjičenica, kako bi stvorila privid ispunjavanja potrebnih uvjeta, uz pomoć još trojice osumnjičenika, neutemeljeno prikazala ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti, objašnjeno je.

"Počinjenjem predmetnih kaznenih djela prouzročena je šteta financijskim interesima EU-a i Državnom proračunu Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 294.191,25 eura.

Sve uključene osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima.

EPPO je neovisni ured javnog tužiteljstva Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i donošenje presuda protiv financijskih interesa EU-a." naglašeno je u objavi na stranicama EPPO-a.

U središtu interesa istražitelja bila je Viktorija Knežević, odvjetnica i bivša saborska zastupnica, a trenutačno dubrovačka gradska vijećnica.

Za petero uhićenih neće biti zatražen istražni zatvor te će se braniti sa slobode.